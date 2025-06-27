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Ефимов: в районе Ростокино появится новый велопешеходный маршрут - РИА Новости, 27.06.2025
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15:12 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/efimov-2025797541.html
Ефимов: в районе Ростокино появится новый велопешеходный маршрут
Ефимов: в районе Ростокино появится новый велопешеходный маршрут - РИА Новости, 27.06.2025
Ефимов: в районе Ростокино появится новый велопешеходный маршрут
В районе Ростокино на северо-востоке Москвы появится новый велопешеходный маршрут, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:12:00+03:00
2025-06-27T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В районе Ростокино на северо-востоке Москвы появится новый велопешеходный маршрут, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как рассказал заммэра, новый маршрут свяжет два участка парка "Яуза" – "Парк спорта "Яуза" и "Сад будущего". Проект планировки, охватывающий территорию площадью 5,97 гектара, уже утвержден."Там планируют провести реконструкцию уже существующих пешеходных зон проектируемых улиц с устройством тротуаров, организацией сети велосипедных и беговых дорожек. Благодаря этому в районе сформируются новые велопешеходные связи. Проектом также предусмотрена реконструкция двух велопешеходных мостов через реку Яузу с устройством переходов и переезда. Длина моста в районе улицы Докукина составит 20 метров, в районе Сельскохозяйственной улицы – 22 метра. Работы пройдут за счет городского бюджета", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в рамках проекта в Ростокине реконструируют существующую сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, а также благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, предусмотрена реконструкция двух существующих проездов и строительство нового участка проектируемого проезда №690.Ранее проект реконструкции двух мостов через Яузу согласовал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это позволит создать новые маршруты для пеших и велосипедных прогулок в парке "Яуза" – единой рекреационной территории от МКАДа до ВДНХ.
https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html
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городское хозяйство москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Городское хозяйство Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районе Ростокино появится новый велопешеходный маршрут

Ефимов: на северо-востоке Москвы появится новый велопешеходный маршрут

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В районе Ростокино на северо-востоке Москвы появится новый велопешеходный маршрут, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как рассказал заммэра, новый маршрут свяжет два участка парка "Яуза" – "Парк спорта "Яуза" и "Сад будущего". Проект планировки, охватывающий территорию площадью 5,97 гектара, уже утвержден.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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"Там планируют провести реконструкцию уже существующих пешеходных зон проектируемых улиц с устройством тротуаров, организацией сети велосипедных и беговых дорожек. Благодаря этому в районе сформируются новые велопешеходные связи. Проектом также предусмотрена реконструкция двух велопешеходных мостов через реку Яузу с устройством переходов и переезда. Длина моста в районе улицы Докукина составит 20 метров, в районе Сельскохозяйственной улицы – 22 метра. Работы пройдут за счет городского бюджета", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках проекта в Ростокине реконструируют существующую сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, а также благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, предусмотрена реконструкция двух существующих проездов и строительство нового участка проектируемого проезда №690.
Ранее проект реконструкции двух мостов через Яузу согласовал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это позволит создать новые маршруты для пеших и велосипедных прогулок в парке "Яуза" – единой рекреационной территории от МКАДа до ВДНХ.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Городское хозяйство МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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