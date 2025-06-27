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Ефимов: строители станции "Достоевская" приступили к пятому шахтному стволу
Ефимов: строители станции "Достоевская" приступили к пятому шахтному стволу - РИА Новости, 27.06.2025
Ефимов: строители станции "Достоевская" приступили к пятому шахтному стволу
Пятый шахтный ствол начали возводить на строящейся станции "Достоевская" московского метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:12:00+03:00
2025-06-27T11:12:00+03:00
2025-06-27T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Пятый шахтный ствол начали возводить на строящейся станции "Достоевская" московского метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сооружение пятого ствола требует большого объема работ, в том числе подготовительных. Для старта его проходки планируется с помощью замораживания создать ограждающую конструкцию из ледогрунтового массива на глубине 47 метров. Такие методы необходимы из-за непростых гидрогеологических условий. Строители уже выполнили бурение для возведения ограждающих конструкций котлована устья ствола", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что после стабилизации окружающего грунтового массива начнется проходка, которая будет осуществляться горным способом. Для создания ствола будет создано 57 постоянных колец, каждое из которых состоит из 14 чугунных элементов.Уточняется, что ствол расположится возле спорткомплекса "Олимпийский", где в будущем появится наземный вестибюль "Достоевской".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск участка метро от "Новаторской" до "ЗИЛа".
https://ria.ru/20250626/efimov-2025489440.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: строители станции "Достоевская" приступили к пятому шахтному стволу
Ефимов: на строящейся станции "Достоевская" приступили к пятому шахтному стволу
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Пятый шахтный ствол начали возводить на строящейся станции "Достоевская" московского метрополитена, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сооружение пятого ствола требует большого объема работ, в том числе подготовительных. Для старта его проходки планируется с помощью замораживания создать ограждающую конструкцию из ледогрунтового массива на глубине 47 метров. Такие методы необходимы из-за непростых гидрогеологических условий. Строители уже выполнили бурение для возведения ограждающих конструкций котлована устья ствола", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что после стабилизации окружающего грунтового массива начнется проходка, которая будет осуществляться горным способом. Для создания ствола будет создано 57 постоянных колец, каждое из которых состоит из 14 чугунных элементов.
Уточняется, что ствол расположится возле спорткомплекса "Олимпийский", где в будущем появится наземный вестибюль "Достоевской".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск участка метро от "Новаторской" до "ЗИЛа".