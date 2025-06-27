https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html
Ефимов: свыше 460 горожан приступили к переселению в новый дом в Царицыне
Ефимов: свыше 460 горожан приступили к переселению в новый дом в Царицыне - РИА Новости, 27.06.2025
Ефимов: свыше 460 горожан приступили к переселению в новый дом в Царицыне
Более 460 москвичей приступили к переселению в новый дом в рамках реновации в районе Царицыно, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:12:00+03:00
2025-06-27T09:12:00+03:00
2025-06-27T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Более 460 москвичей приступили к переселению в новый дом в рамках реновации в районе Царицыно, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Царицыне свыше 460 горожан поэтапно приступают к переселению в жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Ереванская, дом 4, корпус 2. Он стал уже третьей новостройкой в районе, в которой жители начали осматривать квартиры по программе реновации этой весной", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, всего в данной локации переселят около 36 тысяч москвичей из 141 старого дома. На данный момент переселение затронуло жителей уже каждого шестого дома.По вопросам с оформлением документов новоселы могут консультироваться в Центре информирования на первом этаже новостройки на Каспийской улице, 28, корпус 4.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году новое жилье по реновации предоставили свыше 18 тысячам москвичей.
https://ria.ru/20250626/moskva-2025524269.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше 460 горожан приступили к переселению в новый дом в Царицыне
Ефимов: свыше 460 москвичей приступили к переселению по реновации в Царицыне
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Более 460 москвичей приступили к переселению в новый дом в рамках реновации в районе Царицыно, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Царицыне свыше 460 горожан поэтапно приступают к переселению в жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Ереванская, дом 4, корпус 2. Он стал уже третьей новостройкой в районе, в которой жители начали осматривать квартиры по программе реновации этой весной", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра уточнил, всего в данной локации переселят около 36 тысяч москвичей из 141 старого дома. На данный момент переселение затронуло жителей уже каждого шестого дома.
По вопросам с оформлением документов новоселы могут консультироваться в Центре информирования на первом этаже новостройки на Каспийской улице, 28, корпус 4.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году новое жилье по реновации предоставили свыше 18 тысячам москвичей.