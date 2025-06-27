https://ria.ru/20250627/eaes-2025784474.html

Лукашенко призвал сопрягать деятельность ЕАЭС с другими объединениями

Лукашенко призвал сопрягать деятельность ЕАЭС с другими объединениями - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко призвал сопрягать деятельность ЕАЭС с другими объединениями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно продолжить сопряжение деятельности ЕАЭС с деятельностью других объединений с общими ценностями. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:19:00+03:00

2025-06-27T12:19:00+03:00

2025-06-27T12:19:00+03:00

белоруссия

минск

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно продолжить сопряжение деятельности ЕАЭС с деятельностью других объединений с общими ценностями. "Следует продолжить системную работу по сопряжению потенциала союза нашего с возможностями крупнейших международных объединений и инициатив, с которыми у нас общие уставные ценности", - сказал Лукашенко, выступая на заседании высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске. По его словам, важнейший инструмент в продвижении общих интересов на международной арене - создание зон свободной торговли союза с третьими странами. Лукашенко отметил, что в рамках сегодняшнего заседания Высшего Евразийского экономического совета будут подписаны временное торговое соглашения с Монголией и соглашение в экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. "Расширение пула стран, заключивших с нами подобные договоры, подтверждает правильность международного вектора деятельности союза", - сказал глава белорусского государства. Он подчеркнул, что "хорошей традицией становится присутствие в повестке тематики (саммитов ЕАЭС – ред.) международного сотрудничества". "Сегодня будет рассмотрен доклад о реализации основных направлений международной деятельности союза за прошедшие годы. Считаю, что движение в этом направлении идет правильным курсом, особенно в нынешней международной обстановке, когда рушатся, казалось бы, незыблемые и десятилетиями применявшиеся правила и договоренности", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250627/minsk-2025760597.html

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белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз