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В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях - РИА Новости, 27.06.2025
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В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях
В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях - РИА Новости, 27.06.2025
В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях
Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:43:00+03:00
2025-06-27T08:43:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. До настоящего времени в России речные пассажирские судна на подводных крыльях (СПК) комплектовались энергетическими установками зарубежных производителей, в частности, судовыми дизель-редукторными агрегатами фирм MAN, MTU Friedrichshafen GmbH. "Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам", - сказал Даниленко. Он пояснил, что подобные двигатели будут использоваться для всех судов на подводных крыльях там, где есть необходимость в нужный момент иметь сконцентрированный больший объем энергии, чем фактически может выдать мотор. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то за счет конденсата и электропривода он сможет короткое время выдавать мощность 1300 киловатт. Это то, что не может выдать просто дизельный двигатель, отметил Даниленко.
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях

"КМЗ" изготовит гибридный электродвигатель для судов типа "Метеор" в 2025 году

© РИА Новости / Андрей Бессонов | Перейти в медиабанкТеплоход "Метеор-190" в акватории реки Невы.
Теплоход Метеор-190 в акватории реки Невы. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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Теплоход "Метеор-190" в акватории реки Невы.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
До настоящего времени в России речные пассажирские судна на подводных крыльях (СПК) комплектовались энергетическими установками зарубежных производителей, в частности, судовыми дизель-редукторными агрегатами фирм MAN, MTU Friedrichshafen GmbH.
«
"Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам", - сказал Даниленко.
Он пояснил, что подобные двигатели будут использоваться для всех судов на подводных крыльях там, где есть необходимость в нужный момент иметь сконцентрированный больший объем энергии, чем фактически может выдать мотор. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то за счет конденсата и электропривода он сможет короткое время выдавать мощность 1300 киловатт. Это то, что не может выдать просто дизельный двигатель, отметил Даниленко.
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