https://ria.ru/20250627/dvigatel-2025714177.html

В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях

В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях - РИА Новости, 27.06.2025

В России создадут двигатель для судов на подводных крыльях

Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:43:00+03:00

2025-06-27T08:43:00+03:00

2025-06-27T08:43:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. До настоящего времени в России речные пассажирские судна на подводных крыльях (СПК) комплектовались энергетическими установками зарубежных производителей, в частности, судовыми дизель-редукторными агрегатами фирм MAN, MTU Friedrichshafen GmbH. "Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам", - сказал Даниленко. Он пояснил, что подобные двигатели будут использоваться для всех судов на подводных крыльях там, где есть необходимость в нужный момент иметь сконцентрированный больший объем энергии, чем фактически может выдать мотор. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то за счет конденсата и электропривода он сможет короткое время выдавать мощность 1300 киловатт. Это то, что не может выдать просто дизельный двигатель, отметил Даниленко.

https://ria.ru/20250219/putin-2000396071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия