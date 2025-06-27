На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО
Дубинский: Россия выиграла от провала Зеленского на саммите НАТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
"По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — говорится в публикации.
"По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — говорится в публикации.
Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО.
В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.