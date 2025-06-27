https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025803124.html

На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО

На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025

На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО

Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. "По сути,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:18:00+03:00

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2025-06-27T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. "По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — говорится в публикации. Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО. В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html

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в мире, владимир зеленский, украина, европа, нато