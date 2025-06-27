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На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
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13:18 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025803124.html
На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО
На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО
Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. "По сути,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:18:00+03:00
2025-06-27T13:18:00+03:00
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. "По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — говорится в публикации. Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО. В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа, НАТО
На Украине назвали страну, которая выиграла от саммита НАТО

Дубинский: Россия выиграла от провала Зеленского на саммите НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия выиграла от провала Владимира Зеленского на саммите НАТО, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

"По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. Ни денег, ни обещаний оружейных поставок - а это и была ключевая цель гастрольного тура по Европе. Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы - из-за неспособности это сделать. А в “плюсе” опять русские", — говорится в публикации.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Британии раскрыли, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО
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Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО.

В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом
08:28
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаНАТО
 
 
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