На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом
Дубинский: Зеленскому нужна была встреча с Трампом для признания легитимности
© Фото опубликовал Андрей ЕрмакДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
© Фото опубликовал Андрей Ермак
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужна была встреча с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выглядеть легитимным, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — говорится в публикации.
Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО.
В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года.
В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года.