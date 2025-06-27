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На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 27.06.2025 (обновлено: 11:56 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025711952.html
На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом
На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом - РИА Новости, 27.06.2025
На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом
Владимиру Зеленскому нужна была встреча с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выглядеть легитимным, написал депутат Верховной рады Украины Александр... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:28:00+03:00
2025-06-27T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужна была встреча с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выглядеть легитимным, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. "Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — говорится в публикации.Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО. В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, гаага
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Гаага
На Украине раскрыли, зачем Зеленский на самом деле встречался с Трампом

Дубинский: Зеленскому нужна была встреча с Трампом для признания легитимности

© Фото опубликовал Андрей ЕрмакДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото опубликовал Андрей Ермак
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужна была встреча с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выглядеть легитимным, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — говорится в публикации.
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Глава киевского режима встретился с американским лидером на полях саммита НАТО.

В свою очередь, Трамп заявил, что не поднимал во время этого короткого общения тему прекращения огня на Украине. При этом он подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024-го. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийГаага
 
 
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