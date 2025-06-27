https://ria.ru/20250627/diagnostika-2025918215.html
Новые аппараты для диагностики ввели в эксплуатацию в Московской области
Новые аппараты для диагностики ввели в эксплуатацию в Московской области - РИА Новости, 27.06.2025
Новые аппараты для диагностики ввели в эксплуатацию в Московской области
В Московской области ввели в эксплуатацию четыре новых аппарата для диагностики, оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:37:00+03:00
2025-06-27T18:37:00+03:00
2025-06-27T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московской области ввели в эксплуатацию четыре новых аппарата для диагностики, оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Новый маммограф начал работать в поликлинике №14 Балашихинской больницы. Два рентген-аппарата запустили в психиатрической больнице №5 и амбулатории Щелковской больницы в Медвежьих Озерах. Также заработал новый флюорограф в поликлинике №2 Щелковской больницы во Фряново. "Оснащение больниц современной техникой – основа качественной диагностики различных патологий и последующего лечения. Сегодня запустили четыре единицы тяжелой медтехники – два рентген-аппарата, флюорограф и маммограф. На закупку нового оборудования было направлено более 80,6 миллиона рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через портал "Здоровье", по телефону 122, через инфомат в поликлинике или Telegram-бот.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Новые аппараты для диагностики ввели в эксплуатацию в Московской области
Несколько новых аппаратов для диагностики заработали в Московской области
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московской области ввели в эксплуатацию четыре новых аппарата для диагностики, оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Новый маммограф начал работать в поликлинике №14 Балашихинской больницы. Два рентген-аппарата запустили в психиатрической больнице №5 и амбулатории Щелковской больницы в Медвежьих Озерах. Также заработал новый флюорограф в поликлинике №2 Щелковской больницы во Фряново.
"Оснащение больниц современной техникой – основа качественной диагностики различных патологий и последующего лечения. Сегодня запустили четыре единицы тяжелой медтехники – два рентген-аппарата, флюорограф и маммограф. На закупку нового оборудования было направлено более 80,6 миллиона рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через портал "Здоровье", по телефону 122, через инфомат в поликлинике или Telegram-бот.