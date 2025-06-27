https://ria.ru/20250627/deputaty-2025881752.html

В Шотландии хотят провести саммит по проблеме агрессивных чаек

В Шотландии хотят провести саммит по проблеме агрессивных чаек - РИА Новости, 27.06.2025

В Шотландии хотят провести саммит по проблеме агрессивных чаек

Шотландские депутаты обсудили всплеск нападений на людей агрессивных чаек и призвали к проведению специального саммита, посвященного этой проблеме. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:54:00+03:00

2025-06-27T16:54:00+03:00

2025-06-27T16:54:00+03:00

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ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости. Шотландские депутаты обсудили всплеск нападений на людей агрессивных чаек и призвали к проведению специального саммита, посвященного этой проблеме. В ходе транслируемого в четверг на сайте парламента заседания бывший лидер партии Консерваторов в Шотландии Дуглас Росс подчеркнул, что проблема агрессивных чаек крайне серьезная, несмотря на то, что обсуждение такого в парламенте "может вызвать у некоторых улыбку". "Правительство должно начать действовать, так как прошло 23 года после предыдущего обсуждения этого вопроса, а чайки по-прежнему являются насущной проблемой для людей и причиняют беспокойство", - заявил он. Росс и другие выступающие привели в пример недавние инциденты с чайками. В Аймуте в 2024 году за один месяц произошло семь нападений чаек на детей. Одна девочка получила глубокие порезы головы. Один из депутатов заявил, что некоторые избиратели из его региона боятся выйти из дома, так как местные чайки не только нападают, бросаясь "бомбой" на людей, но и крадут личные вещи. Кроме того, некоторые жители страдают от недосыпа из-за шума чаек на улице. Депутаты также раскритиковали шотландский департамент природы NatureScot, которому доверено преследовать две противоположные цели одновременно: осуществлять контроль над популяцией чаек и сохранять популяцию диких птиц. Депутат от партии Консерваторов Рейчел Гамильтон заявила, что чайки "пугают, нападают и травмируют" людей и призвала правительство провести саммит по этой проблеме с участием всех регионов Шотландии.

https://ria.ru/20250617/ekspert-2023301366.html

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в мире, здоровье - общество, шотландия