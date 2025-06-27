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СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ
СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:38:00+03:00
2025-06-27T12:38:00+03:00
2025-06-27T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
светлана петренко
курская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с fpv-дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение."По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, светлана петренко, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Светлана Петренко, Курская область
СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ
СК РФ завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ