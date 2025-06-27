https://ria.ru/20250627/delo--2025791886.html

СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ

СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

СК завел дело после атаки на китайского журналиста со стороны ВСУ

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:38:00+03:00

2025-06-27T12:38:00+03:00

2025-06-27T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

светлана петренко

курская область

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после ранения корреспондента телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области в результате атаки украинского дрона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 26 июня в Кореневском районе Курской области украинские военные сбросили с fpv-дрона взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение."По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, светлана петренко, курская область