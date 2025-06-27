На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия
На Ставрополье чиновника уволили за помощь в бизнесе гражданской жене
Машина прокуратуры России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволили заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, чиновник помогал в бизнесе своей гражданской жене, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что заместитель начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия принял положительные решения по 14 заявлениям о согласовании проектов зон охраны объектов культурного наследия, поступившим от своей гражданской супруги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом женщина - соучредитель коммерческой организации, которая проводит работы по разработке проектов таких зон на Кавказских Минеральных Водах.
"Будучи заинтересованным в получении гражданской женой материальной выгоды, чиновник в нарушение антикоррупционного законодательства меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов не принял. По результатам рассмотрения представления прокурора региона госслужащий уволен в связи с утратой доверия", - уточняет ведомство.