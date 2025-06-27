https://ria.ru/20250627/chinovnik-2025878135.html

На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия

На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия - РИА Новости, 27.06.2025

На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия

По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволили заместителя начальника управления Ставропольского края по... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:43:00+03:00

2025-06-27T16:43:00+03:00

2025-06-27T16:43:00+03:00

происшествия

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволили заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, чиновник помогал в бизнесе своей гражданской жене, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что заместитель начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия принял положительные решения по 14 заявлениям о согласовании проектов зон охраны объектов культурного наследия, поступившим от своей гражданской супруги", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом женщина - соучредитель коммерческой организации, которая проводит работы по разработке проектов таких зон на Кавказских Минеральных Водах. "Будучи заинтересованным в получении гражданской женой материальной выгоды, чиновник в нарушение антикоррупционного законодательства меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов не принял. По результатам рассмотрения представления прокурора региона госслужащий уволен в связи с утратой доверия", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край