Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/chinovnik-2025878135.html
На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия
На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия - РИА Новости, 27.06.2025
На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия
По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволили заместителя начальника управления Ставропольского края по... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:43:00+03:00
2025-06-27T16:43:00+03:00
происшествия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17256/29/172562946_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_81cbfd92ff2659cbca036a38bf3132b1.jpg
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволили заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, чиновник помогал в бизнесе своей гражданской жене, сообщила прокуратура региона. "Установлено, что заместитель начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия принял положительные решения по 14 заявлениям о согласовании проектов зон охраны объектов культурного наследия, поступившим от своей гражданской супруги", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом женщина - соучредитель коммерческой организации, которая проводит работы по разработке проектов таких зон на Кавказских Минеральных Водах. "Будучи заинтересованным в получении гражданской женой материальной выгоды, чиновник в нарушение антикоррупционного законодательства меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов не принял. По результатам рассмотрения представления прокурора региона госслужащий уволен в связи с утратой доверия", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20250505/stavropol-2015142409.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17256/29/172562946_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_a17e31cc0a9a146dc5c3f9dcee159234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье уволили чиновника из-за утраты доверия

На Ставрополье чиновника уволили за помощь в бизнесе гражданской жене

© РИА Новости / Павел БыковМашина прокуратуры России
Машина прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Павел Быков
Машина прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. По представлению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина в связи с утратой доверия уволили заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, чиновник помогал в бизнесе своей гражданской жене, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что заместитель начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия принял положительные решения по 14 заявлениям о согласовании проектов зон охраны объектов культурного наследия, поступившим от своей гражданской супруги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом женщина - соучредитель коммерческой организации, которая проводит работы по разработке проектов таких зон на Кавказских Минеральных Водах.
"Будучи заинтересованным в получении гражданской женой материальной выгоды, чиновник в нарушение антикоррупционного законодательства меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов не принял. По результатам рассмотрения представления прокурора региона госслужащий уволен в связи с утратой доверия", - уточняет ведомство.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На Ставрополье уволили чиновницу за хищение 70 миллионов рублей
5 мая, 18:52
 
ПроисшествияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала