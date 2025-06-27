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Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая - РИА Новости, 27.06.2025
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11:37 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/china-2025765380.html
Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая
Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая - РИА Новости, 27.06.2025
Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая
США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:37:00+03:00
2025-06-27T11:37:00+03:00
китай
сша
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. В четверг вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что в среду он подписал торговую сделку с Китаем. "Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений. Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
https://ria.ru/20250616/peregovory-2022335014.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая

Минкоммерции КНР: США отменят ряд ограничений в отношении Китая в сфере торговли

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР.
В четверг вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что в среду он подписал торговую сделку с Китаем.
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"Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.
В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений.
Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
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КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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