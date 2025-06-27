https://ria.ru/20250627/china-2025765380.html

Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая

Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая - РИА Новости, 27.06.2025

Пекин заявил, что США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая

США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:37:00+03:00

2025-06-27T11:37:00+03:00

2025-06-27T11:37:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. США отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая в сфере торговли, заявили в министерстве коммерции КНР. В четверг вечером во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что в среду он подписал торговую сделку с Китаем. "Китай рассмотрит и одобрит экспортные заявки в отношении контролируемых товаров, которые соответствуют условиям в соответствии с законом, Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая соответственно", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. В минкоммерции КНР выразили надежду, что США и Китай будут укреплять сотрудничество и взаимопонимание для стабильного развития торговых отношений. Трамп в начале июня отметил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме авансом, а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.

https://ria.ru/20250616/peregovory-2022335014.html

https://ria.ru/20250624/kitay-2024929106.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика