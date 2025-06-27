https://ria.ru/20250627/chelyabinsk-2025775110.html

В Челябинске арестовали экс-сотрудника банка по делу о взятке

В Челябинске арестовали экс-сотрудника банка по делу о взятке - РИА Новости, 27.06.2025

В Челябинске арестовали экс-сотрудника банка по делу о взятке

Бывший сотрудник отделения банка в Челябинске, обвиняемый в получении взятки за помощь в оформлении кредита юрлицам в размере более 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:01:00+03:00

2025-06-27T12:01:00+03:00

2025-06-27T12:01:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Бывший сотрудник отделения банка в Челябинске, обвиняемый в получении взятки за помощь в оформлении кредита юрлицам в размере более 1,5 миллиарда рублей, арестован судом на 2 месяца, сообщило региональное СУСК РФ. Как сообщало следственное управление, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении бывшего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Пресс-центр прокуратуры региона уточнил, что обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении.

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происшествия, россия, челябинск