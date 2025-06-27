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В Челябинске сотрудников банка заподозрили в получении взятки

В Челябинске сотрудников банка заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 27.06.2025

В Челябинске сотрудников банка заподозрили в получении взятки

Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего и действующего сотрудников отделения банка в Челябинске, подозреваемых в получении взятки на более чем 13 РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:05:00+03:00

2025-06-27T10:05:00+03:00

2025-06-27T10:05:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего и действующего сотрудников отделения банка в Челябинске, подозреваемых в получении взятки на более чем 13 миллионов рублей за помощь в оформлении кредита юрлицам в размере более 1,5 миллиарда рублей, сообщило в пятницу региональное СУСК РФ. По данным СК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года фигуранты получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России. "Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего исполнительного директора–начальника и клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам челябинского отделения одного из банков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также представителя юрлиц, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следователями СК России произведены обыски по месту жительства подозреваемых, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения, уточняется в сообщении. Уголовно-правовая оценка действиям посредников во взяточничестве будет дана в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ, отмечает СУСК.

https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html

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