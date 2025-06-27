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В Британии стали реже одобрять статус беженца для украинцев, пишет Guardian - РИА Новости, 27.06.2025
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11:42 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/britanija-2025767230.html
В Британии стали реже одобрять статус беженца для украинцев, пишет Guardian
В Британии стали реже одобрять статус беженца для украинцев, пишет Guardian - РИА Новости, 27.06.2025
В Британии стали реже одобрять статус беженца для украинцев, пишет Guardian
Тренд на снижение числа одобренных заявок на предоставление статуса беженца для украинцев в Великобритании растет после изменений директив МВД, сообщает в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:42:00+03:00
2025-06-27T11:42:00+03:00
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ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости. Тренд на снижение числа одобренных заявок на предоставление статуса беженца для украинцев в Великобритании растет после изменений директив МВД, сообщает в пятницу издание Guardian. "Это "беспокоящий и растущий тренд", вызванный нововведениями в январе в директиве министерства внутренних дел Великобритании, согласно которым сейчас такие регионы, как Киев и Западная Украина, оцениваются как "в общем безопасные", - пишет газета со ссылкой на юриста фирмы Sterling Law Галину Семчак. По ее словам, после изменений наблюдается меньше успешных случаев одобрения ходатайств на предоставление убежища. В официальных отказах обычно указано, что связанные с конфликтом риски не соответствуют уровню преследования, установленному Конвенцией о статусе беженцев, поскольку украинцы могут переехать в более безопасные регионы страны, где работают государственные службы, или обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и местные организации, сказано в статье. На фоне кризиса Британия облегчила визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
В Британии стали реже одобрять статус беженца для украинцев, пишет Guardian

Guardian: МВД Британии стало реже одобрять статус беженца для украинцев

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 июн - РИА Новости. Тренд на снижение числа одобренных заявок на предоставление статуса беженца для украинцев в Великобритании растет после изменений директив МВД, сообщает в пятницу издание Guardian.
"Это "беспокоящий и растущий тренд", вызванный нововведениями в январе в директиве министерства внутренних дел Великобритании, согласно которым сейчас такие регионы, как Киев и Западная Украина, оцениваются как "в общем безопасные", - пишет газета со ссылкой на юриста фирмы Sterling Law Галину Семчак.
По ее словам, после изменений наблюдается меньше успешных случаев одобрения ходатайств на предоставление убежища.
В официальных отказах обычно указано, что связанные с конфликтом риски не соответствуют уровню преследования, установленному Конвенцией о статусе беженцев, поскольку украинцы могут переехать в более безопасные регионы страны, где работают государственные службы, или обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и местные организации, сказано в статье.
На фоне кризиса Британия облегчила визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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