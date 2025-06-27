Активисты сняли украинский флаг со здания мэрии болгарской столицы
В Софии активисты из БСП сняли украинский флаг со здания муниципального совета
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Активисты из Болгарской социалистической партии (БСП) и неравнодушные граждане сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии, сообщил РИА Новости депутат от БСП Иван Петков.
Он поделился с агентством видеозаписью, на которой активисты снимают сине-желтый флаг со здания мэрии столицы Болгарии.
"С момента введения санкций против России несколько муниципалитетов с правой политикой подняли украинский флаг. Но это изменится... Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества. Здесь речь идет не только о политиках, но и о неравнодушных гражданах, которые организуют множество мероприятий, в основном против введения евро", - сказал Петков.
По его словам, 28 июня активисты также организуют протест против вхождения Болгарии в еврозону.
"Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов — граждане, которые достойны уважения, потому что отстаивают подлинные национальные интересы. 28 июня они снова организуют общенациональный протест в Софии против евро", - сообщил Петков.
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