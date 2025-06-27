https://ria.ru/20250627/bolgariya-2025716477.html

Активисты сняли украинский флаг со здания мэрии болгарской столицы

Активисты сняли украинский флаг со здания мэрии болгарской столицы - РИА Новости, 27.06.2025

Активисты сняли украинский флаг со здания мэрии болгарской столицы

Активисты из Болгарской социалистической партии (БСП) и неравнодушные граждане сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:05:00+03:00

2025-06-27T09:05:00+03:00

2025-06-27T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Активисты из Болгарской социалистической партии (БСП) и неравнодушные граждане сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии, сообщил РИА Новости депутат от БСП Иван Петков. Он поделился с агентством видеозаписью, на которой активисты снимают сине-желтый флаг со здания мэрии столицы Болгарии. "С момента введения санкций против России несколько муниципалитетов с правой политикой подняли украинский флаг. Но это изменится... Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества. Здесь речь идет не только о политиках, но и о неравнодушных гражданах, которые организуют множество мероприятий, в основном против введения евро", - сказал Петков. По его словам, 28 июня активисты также организуют протест против вхождения Болгарии в еврозону. "Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов — граждане, которые достойны уважения, потому что отстаивают подлинные национальные интересы. 28 июня они снова организуют общенациональный протест в Софии против евро", - сообщил Петков. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250529/bolgariya-2019785981.html

https://ria.ru/20250531/evro-2020180226.html

https://ria.ru/20241019/rossija-1978868776.html

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Болгарские активисты сняли флаг Украины со здания муниципального совета Софии Активисты из Болгарской социалистической партии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии, сообщил РИА Новости депутат от БСП Иван Петков. 2025-06-27T09:05 true PT0M33S

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Ольга Фомченкова

в мире, болгария, софия (город), россия, румен радев, болгарская социалистическая партия, евросоюз, украина