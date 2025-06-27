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На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело - РИА Новости, 27.06.2025
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22:28 27.06.2025 (обновлено: 23:46 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/bloger-2025952456.html
На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело
На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело - РИА Новости, 27.06.2025
На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело
Против последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера", сообщил СК... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:28:00+03:00
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происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Против последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера", сообщил СК России в Telegram-канале.&quot;Следственными органами СК России по городу Москве расследуются уголовные дела в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования, &lt;...&gt; и его последователей по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 132 УК России (&quot;Иные насильственные действия сексуального характера&quot;)&quot;, — отметили в ведомстве.В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.В пресс-службе СК России в среду сообщили РИА Новости, что против Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.
https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html
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россия
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Задержанный последователь блогера Лесли в Следственном комитете России
В отношении последователя блогера Лесли возбуждено уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера. По месту жительства фигуранта в Тульской области проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. Подозреваемый задержан и доставлен к следователям в Москву.
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происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело

На последователя блогера Лесли завели дело об иных насильственных действиях

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Против последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера", сообщил СК России в Telegram-канале.
«

"Следственными органами СК России по городу Москве расследуются уголовные дела в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования, <...> и его последователей по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 132 УК России ("Иные насильственные действия сексуального характера")", — отметили в ведомстве.

Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию
Вчера, 12:20
  • Одного из последователей блогера сегодня задержали в Тульской области.
  • У него дома провели обыск, среди обнаруженных и изъятых предметов — сертификат о прохождении курса Лесли.
  • Подозреваемого доставили в Москву, следователи столичного СК приступили к допросу.
  • Расследование продолжается.
В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
В пресс-службе СК России в среду сообщили РИА Новости, что против Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.
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