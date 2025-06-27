https://ria.ru/20250627/bloger-2025952456.html

На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело

На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело - РИА Новости, 27.06.2025

На последователя блогера Алекса Лесли завели уголовное дело

Против последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера", сообщил СК... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:28:00+03:00

2025-06-27T22:28:00+03:00

2025-06-27T23:46:00+03:00

происшествия

россия

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Против последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера", сообщил СК России в Telegram-канале."Следственными органами СК России по городу Москве расследуются уголовные дела в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования, <...> и его последователей по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 132 УК России ("Иные насильственные действия сексуального характера")", — отметили в ведомстве.В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.В пресс-службе СК России в среду сообщили РИА Новости, что против Кириллова возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html

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россия

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Задержанный последователь блогера Лесли в Следственном комитете России В отношении последователя блогера Лесли возбуждено уголовное дело об "иных насильственных действиях сексуального характера. По месту жительства фигуранта в Тульской области проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. Подозреваемый задержан и доставлен к следователям в Москву. 2025-06-27T22:28 true PT0M21S

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происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)