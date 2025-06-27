https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html

Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию

Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию - РИА Новости, 27.06.2025

Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию

Блогеру Александру Кириллову (Алексу Лесли) грозит до шести лет лишения свободы за подстрекательство к изнасилованию. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:20:00+03:00

2025-06-27T12:20:00+03:00

2025-06-27T14:23:00+03:00

происшествия

россия

москва

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Блогеру Александру Кириллову (Алексу Лесли) грозит до шести лет лишения свободы за подстрекательство к изнасилованию. Накануне СК сообщил, что против Кириллова возбудили уголовное дело. По версии следствия, блогер склонял своих фанатов совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Все это снималось на видео.По данным правоохранительных органов, блогер находится за границей. В марте он публиковал в соцсети Instagram* фото с геотегом из Варшавы, а в феврале — из Куршавеля.Согласно Уголовному кодексу, за подстрекательство к изнасилованию предусматривается такое же наказание, как и за само изнасилование, — от трех до шести лет лишения свободы. Если преступление не удалось довести до конца, то соучастники несут ответственность за приготовление к преступлению или покушение на него. В случае покушения на преступление наказание не может превышать трех четвертей максимального срока по соответствующей статье, а случае приготовления — половины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/uchastnik-2025759272.html

https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html

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происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)