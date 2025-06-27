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Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию
Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию - РИА Новости, 27.06.2025
Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию
Блогеру Александру Кириллову (Алексу Лесли) грозит до шести лет лишения свободы за подстрекательство к изнасилованию. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:20:00+03:00
2025-06-27T12:20:00+03:00
2025-06-27T14:23:00+03:00
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александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Блогеру Александру Кириллову (Алексу Лесли) грозит до шести лет лишения свободы за подстрекательство к изнасилованию. Накануне СК сообщил, что против Кириллова возбудили уголовное дело. По версии следствия, блогер склонял своих фанатов совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Все это снималось на видео.По данным правоохранительных органов, блогер находится за границей. В марте он публиковал в соцсети Instagram* фото с геотегом из Варшавы, а в феврале — из Куршавеля.Согласно Уголовному кодексу, за подстрекательство к изнасилованию предусматривается такое же наказание, как и за само изнасилование, — от трех до шести лет лишения свободы. Если преступление не удалось довести до конца, то соучастники несут ответственность за приготовление к преступлению или покушение на него. В случае покушения на преступление наказание не может превышать трех четвертей максимального срока по соответствующей статье, а случае приготовления — половины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/uchastnik-2025759272.html
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происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию
Кириллову грозит от 3 до 6 лет колонии за подстрекательство к изнасилованию