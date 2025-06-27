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Число МСП в соцсфере выросло в два раза в России за три года

Число МСП в соцсфере выросло в два раза в России за три года - РИА Новости, 27.06.2025

Число МСП в соцсфере выросло в два раза в России за три года

Число субъектов малого и среднего бизнеса в сфере социального предпринимательства выросло за три года почти в два раза и достигло 12,2 тысячи, сообщает... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:39:00+03:00

2025-06-27T12:39:00+03:00

2025-06-27T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего бизнеса в сфере социального предпринимательства выросло за три года почти в два раза и достигло 12,2 тысячи, сообщает Корпорация МСП. Большинство социальных МСП работают в сфере образования (29%), здравоохранения (22%), а также культуры и спорта (17%). Численность работников у таких субъектов МСП за три года выросла на 24% до 88 тысяч человек. "Только за последний год в России появилось более 1 тысячи новых субъектов МСП в сфере социального предпринимательства. И это при том, что доход в этой области примерно в 4-5 раз ниже, чем в среднем по сектору малого и среднего бизнеса. То есть в первую очередь, это про помощь людям и решение социальных проблем, а не про прибыль. Во многом именно благодаря МСП формируется новый облик социального предпринимательства в нашей стране, они задают тренды и формируют культуру", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что предприниматели создают адаптивную одежду для людей с инвалидностью, разрабатывают и производят медицинскую технику для реабилитации, выпускают специальные приспособления для тех, кто пережил ампутацию, например, для завязывания носков или надевания рубашек, или специальные подушки для переворачивания больных. Поддержка предпринимательства – один из ключевых приоритетов развития новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года: объем привлеченных средств на поддержку МСП составит 5 триллионов рублей. "В целом, по итогам реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства можно сказать, что его главная цель – количественный рост числа малых и средних предприятий перевыполнена. Благодаря, в том числе, обширным финансовым и нефинансовым программам поддержки от институтов развития группы ВЭБ.РФ в России сформировано и продолжает развиваться активное предпринимательское сообщество", – сказал глава госкорпорации Игорь Шувалов. Индивидуальные предприниматели преобладают в секторе социального предпринимательства, их доля – 72%. При этом, отмечают в Корпорации, три года назад эта цифра была 63%. Порядка 20% ИП в социальном бизнесе – это молодежь до 35 лет. 61% – люди в возрасте от 35 до 50 лет. Еще 19% – граждане старше 50 лет. Наибольшее число социальных МСП находятся в Московской области (1124), Республике Башкортостан (608), Ленинградской области (541), Нижегородской области (499), Приморском крае (469), Москве (448), Ханты-Мансийском АО (399). Санкт-Петербурге (300), Волгоградской (292) и Самарской областях (289). Лидером по темпам прироста новых социальных предприятий за три года является Республика Мордовия – здесь численность такого бизнеса выросла в семь раз. Далее следуют Тамбовская область (рост в шесть раз), Карачаево-Черкесская Республика (в пять раз), Курганская и Новосибирская области (в четыре раза). С 2019 года в законодательство введено понятие социального предпринимательства, учет таких предприятий начат с 2020 года. Под социальным предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

https://realty.ria.ru/20250620/msp-2024409144.html

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https://ria.ru/20250625/msp-2025337217.html

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россия, московская область (подмосковье), республика башкортостан, александр исаевич, игорь шувалов, корпорация мсп, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости