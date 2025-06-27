https://ria.ru/20250627/bioklaster-2025714536.html

На ВДНХ открылся первый в России биокластер

На ВДНХ открылся первый в России биокластер - РИА Новости, 27.06.2025

На ВДНХ открылся первый в России биокластер

На ВДНХ в Москве открылся первый и единственный в России биокластер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:52:00+03:00

2025-06-27T08:52:00+03:00

2025-06-27T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На ВДНХ в Москве открылся первый и единственный в России биокластер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Это большой проект Биологического музея имени Тимирязева. Благодаря ему наука становится ближе и доступнее", — рассказал он. Биокластер станет частью Музейного города ВДНХ — крупнейшего музейно-выставочного комплекса России. Первая площадка — павильон № 29 "Цветоводство и озеленение". Там расположится выставка "Морфогенез. Третья природа". "Это новая веха в мировой музейно-выставочной практике, где современное искусство интегрировано в мир живой природы", — подчеркнул Собянин.По словам мэра, до лета 2026 года откроются еще четыре тематические площадки, посвященные всем разделам биологии. Так, павильон № 312 станет центром биокластера. Там продемонстрируют фундаментальные представления обо всех аспектах биологии.В павильоне № 28 "Пчеловодство" расскажут о жизни насекомых, там будет работать энтомологическая лаборатория. А в оранжерее-лаборатории будут проводиться практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений. В павильоне № 17 можно будет увидеть экспозицию "Мир динозавров". Там воссоздадут природные локации мезозойской эры на территории России — от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. Кроме того, в биокластер войдет павильон № 31 "Геология", открытый в 2022 году. Ознакомиться с биокластером помогут аудиогид и интерактивные квесты, а в дальнейшем планируется разработать мобильное приложение.

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https://ria.ru/20250223/vdnkh-2001136625.html

https://realty.ria.ru/20250210/restavratsija-1998358198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, сергей собянин, вднх