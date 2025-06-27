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В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025706686.html
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие - РИА Новости, 27.06.2025
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие
Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:12:00+03:00
2025-06-27T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
новокуйбышевск
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. "Уважаемые жители Самарской области. Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске... Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на месте в данный момент работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025705224.html
самарская область
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происшествия, самарская область, новокуйбышевск, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Новокуйбышевск, Вячеслав Федорищев
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие

Федорищев: в Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители Самарской области. Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске... Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте в данный момент работают оперативные службы.
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьНовокуйбышевскВячеслав Федорищев
 
 
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