https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025706686.html
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие - РИА Новости, 27.06.2025
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие
Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:12:00+03:00
2025-06-27T07:12:00+03:00
2025-06-27T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
новокуйбышевск
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971325655_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61e7a9d411f9b2553d8950b6c1ffecc3.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. "Уважаемые жители Самарской области. Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске... Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на месте в данный момент работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025705224.html
самарская область
новокуйбышевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971325655_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_143e02e0d60ae21dcb33f4daa0572b6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, новокуйбышевск, вячеслав федорищев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Новокуйбышевск, Вячеслав Федорищев
В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие
Федорищев: в Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие