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В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие

В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие - РИА Новости, 27.06.2025

В Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие

Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T07:12:00+03:00

2025-06-27T07:12:00+03:00

2025-06-27T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

самарская область

новокуйбышевск

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА произошла утром на промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. "Уважаемые жители Самарской области. Информирую вас о том, что сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске... Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на месте в данный момент работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025705224.html

самарская область

новокуйбышевск

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происшествия, самарская область, новокуйбышевск, вячеслав федорищев