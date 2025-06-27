https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025701114.html

Группировка "Запад" уничтожила 50 украинских пунктов управления БПЛА

Группировка "Запад" уничтожила 50 украинских пунктов управления БПЛА - РИА Новости, 27.06.2025

Группировка "Запад" уничтожила 50 украинских пунктов управления БПЛА

Российская группировка войск "Запад" уничтожила 50 пунктов управления беспилотниками украинских войск и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:04:00+03:00

2025-06-27T05:04:00+03:00

2025-06-27T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" уничтожила 50 пунктов управления беспилотниками украинских войск и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Уничтожены 50 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 53 беспилотника самолетного типа. Также в зоне действий "Запада" украинские войска лишились 15 минометных расчетов и двух робототехнических комплексов. Как отметил офицер пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев, военнослужащие этой группировки сорвали инженерные работы, уничтожили спутниковую станцию Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией.

https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025688540.html

https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025688701.html

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министерство обороны рф (минобороны рф)