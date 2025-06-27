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Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025
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10:58 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/belorussiya-2025753895.html
Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии
Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025
Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии
Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:58:00+03:00
2025-06-27T10:58:00+03:00
экономика
россия
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валентина матвиенко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%", - сказала она в рамках встречи с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии. Матвиенко добавила, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот побил очередной рекорд и составил 4,6 триллиона рублей. "Мы теперь в рублях считаем", - уточнила спикер Совфеда. Кроме того, председатель Совета Федерации считает, что на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. А также, по ее словам, динамично развивается и туристическая отрасль. "Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год. Все это во многом результат межрегионального сотрудничества, в которое в той или иной степени вовлечены практически все регионы наших стран", - сказала Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что торгово-экономические отношения РФ и республики развиваются стабильно, ритмично, многопланово. XII Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня.
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экономика, россия, белоруссия, нижний новгород, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Белоруссия, Нижний Новгород, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии

Матвиенко: товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за пять лет

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%", - сказала она в рамках встречи с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии.
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Матвиенко добавила, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот побил очередной рекорд и составил 4,6 триллиона рублей. "Мы теперь в рублях считаем", - уточнила спикер Совфеда.
Кроме того, председатель Совета Федерации считает, что на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. А также, по ее словам, динамично развивается и туристическая отрасль.
"Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год. Все это во многом результат межрегионального сотрудничества, в которое в той или иной степени вовлечены практически все регионы наших стран", - сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что торгово-экономические отношения РФ и республики развиваются стабильно, ритмично, многопланово.
XII Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня.
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