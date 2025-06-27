https://ria.ru/20250627/belorussiya-2025753895.html

Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии

Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2025

Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии

Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:58:00+03:00

2025-06-27T10:58:00+03:00

2025-06-27T10:58:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

нижний новгород

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/71/1522087145_251:91:2994:1634_1920x0_80_0_0_c2da71863b4bb6991008e32efbd413b8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Взаимный товарооборот между Россией и Белоруссией вырос в 1,8 раза за последние пять лет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 1,8 раза. Если поставить на весы и взвесить, сколько в росте объема товарооборота весит наше межрегиональное сотрудничество, по моим подсчетам - это не менее 70%", - сказала она в рамках встречи с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии. Матвиенко добавила, что по итогам 2024 года взаимный товарооборот побил очередной рекорд и составил 4,6 триллиона рублей. "Мы теперь в рублях считаем", - уточнила спикер Совфеда. Кроме того, председатель Совета Федерации считает, что на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. А также, по ее словам, динамично развивается и туристическая отрасль. "Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год. Все это во многом результат межрегионального сотрудничества, в которое в той или иной степени вовлечены практически все регионы наших стран", - сказала Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что торгово-экономические отношения РФ и республики развиваются стабильно, ритмично, многопланово. XII Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижнем Новгороде 26-27 июня.

https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html

россия

белоруссия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, нижний новгород, валентина матвиенко, совет федерации рф