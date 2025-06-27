https://ria.ru/20250627/belgorod-2025753046.html

Количество 100-балльников в Белгородской области удвоилось за 5 лет

Количество 100-балльников в Белгородской области удвоилось за 5 лет - РИА Новости, 27.06.2025

Количество 100-балльников в Белгородской области удвоилось за 5 лет

Количество выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, в Белгородской области за последние пять лет выросло в два раза благодаря системному развитию образования,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:55:00+03:00

2025-06-27T10:55:00+03:00

2025-06-27T10:55:00+03:00

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

единый государственный экзамен (егэ)

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БЕЛГОРОД, 27 июн – РИА Новости. Количество выпускников, набравших сто баллов на ЕГЭ, в Белгородской области за последние пять лет выросло в два раза благодаря системному развитию образования, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "На сегодняшний день количество стобалльников по ЕГЭ у нас достигло 85. Еще будут изменения по итогам резервных дней, но уже сейчас можно сказать, что в этом году на одного выпускника-стобалльника больше, чем в предыдущем, и в два раза больше, чем в 2021 году: тогда их было 40, в прошлом году - 84, в этом - уже 85", - сообщил Гладков в своих соцсетях. Глава региона отметил, что число ребят, которые сдают экзамен на самый высокий бал, в регионе стабильно растет. Белгородские выпускники стали лучше сдавать такие сложные дисциплины, как физика, химия, информатика. Их росту не помешали ни вражеские обстрелы, ни дистант. "Это благодаря, конечно же, развитию нашей белгородской системы образования. Это благодаря титаническому усилию учителей. Я думаю, что сейчас родители многие скажут: и репетиторов. И репетиторов, конечно. Хотя тем из нас, кто заканчивал советскую школу, это немножко странновато слышать, у нас никаких репетиторов не было, мы все занимались только с учителями в школе и дома иногда с родителями, а в основном учились сами", - отметил Гладков. По его словам, главное – что дети справляются с серьезными испытаниями, несмотря на обстрелы в приграничье. По данным регионального правительства, по качеству проведения и результатов ЕГЭ Белгородская область поднялась с 63-го места в 2019 году на второе место по стране в 2024-м. По уровню образования — с 23-го на 9-е. Власти региона не раз подчеркивали, что делают все для того, чтобы дать возможность всем ребятам развивать свои таланты и воплощать мечты. Так, начата реализация масштабной программы строительства флагманских школ и капремонта детсадов и общеобразовательных учреждений. По итогам текущего года каждый третий ребенок будет посещать новое или обновленное учреждение. А к 2030 году такая возможность будет у каждого второго ребенка в области. В Белгородской области готовятся к запуску первых в России дорожных классов, открытию новых агроклассов ("Горинских классов") по аналогии с уже действующими медицинскими классами. Также порядка 160 тысяч ребят получают непрерывное IT-образование. В этом году заработает и уникальный проект IThub — бесплатный IT-колледж на базе Белгородского индустриального.

https://ria.ru/20250526/gladkov-2019098988.html

https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html

https://ria.ru/20250611/gladkov-2022311264.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, единый государственный экзамен (егэ)