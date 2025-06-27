На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка
На Урале арестовали на 2 месяца фигуранта дела о взятке сотрудникам банка
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки бывшему и действующему сотрудникам банка в Челябинске за помощь в оформлении кредита в размере более 1,5 миллиарда рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России.
"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что обвиняемый в суде не признал свою вину.
Ранее суд арестовал на 2 месяца бывшего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Позже в пятницу суд в Челябинске арестовал и третьего фигуранта - сотрудницу отделения банка, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУСК. Срок меры пресечения также установлен до 26 августа. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что в суде она вину не признала.
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