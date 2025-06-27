https://ria.ru/20250627/bank-2025832482.html

На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка

На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка - РИА Новости, 27.06.2025

На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка

Суд арестовал на 2 месяца представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки бывшему и действующему сотрудникам банка в Челябинске за помощь в оформлении... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:45:00+03:00

2025-06-27T14:45:00+03:00

2025-06-27T14:45:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки бывшему и действующему сотрудникам банка в Челябинске за помощь в оформлении кредита в размере более 1,5 миллиарда рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года", - говорится в сообщении. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что обвиняемый в суде не признал свою вину. Ранее суд арестовал на 2 месяца бывшего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Позже в пятницу суд в Челябинске арестовал и третьего фигуранта - сотрудницу отделения банка, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУСК. Срок меры пресечения также установлен до 26 августа. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что в суде она вину не признала.

https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html

https://ria.ru/20250623/ufsin-2024881537.html

россия

челябинск

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), урал