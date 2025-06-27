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На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка - РИА Новости, 27.06.2025
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14:45 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/bank-2025832482.html
На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка
На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка - РИА Новости, 27.06.2025
На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка
Суд арестовал на 2 месяца представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки бывшему и действующему сотрудникам банка в Челябинске за помощь в оформлении... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:45:00+03:00
2025-06-27T14:45:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки бывшему и действующему сотрудникам банка в Челябинске за помощь в оформлении кредита в размере более 1,5 миллиарда рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года", - говорится в сообщении. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что обвиняемый в суде не признал свою вину. Ранее суд арестовал на 2 месяца бывшего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Позже в пятницу суд в Челябинске арестовал и третьего фигуранта - сотрудницу отделения банка, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУСК. Срок меры пресечения также установлен до 26 августа. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что в суде она вину не признала.
https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html
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происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), урал
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Урал
На Урале арестовали фигуранта дела о взятке сотрудникам банка

На Урале арестовали на 2 месяца фигуранта дела о взятке сотрудникам банка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки бывшему и действующему сотрудникам банка в Челябинске за помощь в оформлении кредита в размере более 1,5 миллиарда рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России.
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"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении представителя юридических лиц, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что обвиняемый в суде не признал свою вину.
Ранее суд арестовал на 2 месяца бывшего сотрудника банка, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Позже в пятницу суд в Челябинске арестовал и третьего фигуранта - сотрудницу отделения банка, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУСК. Срок меры пресечения также установлен до 26 августа. В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости уточнили, что в суде она вину не признала.
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