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Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е - РИА Новости, 27.06.2025
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16:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/banda-2025873817.html
Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е
Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е - РИА Новости, 27.06.2025
Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е
Участник крупной банды, убивавшей предпринимателей в 1990-х, задержан и заключен под стражу в Смоленской области, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:34:00+03:00
2025-06-27T16:34:00+03:00
происшествия
смоленская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Участник крупной банды, убивавшей предпринимателей в 1990-х, задержан и заключен под стражу в Смоленской области, сообщило СУСК РФ по региону. Сообщается, что в результате совместной работы сотрудников СУСК, СК России и полиции были получены сведения о причастности к действиям в банде жителя Смоленской области и совершения им ряда преступлений. "Мужчина являлся участником одного из преступных звеньев преступного сообщества, занимавшегося с начала 1990-х годов на территории Смоленской области вымогательством денежных средств у предпринимателей, а также совершением их убийств для устранения конкурентов в подконтрольных направлениях коммерческой деятельности", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный причастен к совершению вымогательства имущества и права на имущество в особо крупном размере, а также к покушению на убийство руководителя управляющей компании весной 2019 года. В СУСК уточнили РИА Новости, что ранее были задержаны 22 участника банды, они еще ожидают суда. Также в розыске числятся еще два человека. "При силовой поддержке Росгвардии фигурант задержан. По месту его проживания и работы проведены обыски, изъяты документы, электронные устройства, документация и денежные средства. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК.
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происшествия, смоленская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Смоленская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Силовики задержали участника смоленской банды, совершавшей убийства в 90-е

Участника смоленской банды, убивавшей предпринимателей в 1990-х, задержали

© СУ СК России по Смоленской областиЗадержаннный участник крупной банды в Смоленской области
Задержаннный участник крупной банды в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© СУ СК России по Смоленской области
Задержаннный участник крупной банды в Смоленской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Участник крупной банды, убивавшей предпринимателей в 1990-х, задержан и заключен под стражу в Смоленской области, сообщило СУСК РФ по региону.
Сообщается, что в результате совместной работы сотрудников СУСК, СК России и полиции были получены сведения о причастности к действиям в банде жителя Смоленской области и совершения им ряда преступлений.
«
"Мужчина являлся участником одного из преступных звеньев преступного сообщества, занимавшегося с начала 1990-х годов на территории Смоленской области вымогательством денежных средств у предпринимателей, а также совершением их убийств для устранения конкурентов в подконтрольных направлениях коммерческой деятельности", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что задержанный причастен к совершению вымогательства имущества и права на имущество в особо крупном размере, а также к покушению на убийство руководителя управляющей компании весной 2019 года.
В СУСК уточнили РИА Новости, что ранее были задержаны 22 участника банды, они еще ожидают суда. Также в розыске числятся еще два человека.
"При силовой поддержке Росгвардии фигурант задержан. По месту его проживания и работы проведены обыски, изъяты документы, электронные устройства, документация и денежные средства. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК.
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ПроисшествияСмоленская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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