https://ria.ru/20250627/ataka-2025757123.html

На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ

На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ

Проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:05:00+03:00

2025-06-27T11:05:00+03:00

2025-06-27T11:23:00+03:00

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции.В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника ВСУ на группу сотрудников ЗАЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях станции. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль."Безопасность наших сотрудников является абсолютным приоритетом. Мы благодарим работников за их дисциплинированность и четкое следование протоколам безопасности в экстренной ситуации. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента". - сообщается в Telegram-канале станции.

https://ria.ru/20250627/dron-2025760078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия