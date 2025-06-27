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На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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11:05 27.06.2025 (обновлено: 11:23 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/ataka-2025757123.html
На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ
На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ
Проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:05:00+03:00
2025-06-27T11:23:00+03:00
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции.В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника ВСУ на группу сотрудников ЗАЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях станции. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль."Безопасность наших сотрудников является абсолютным приоритетом. Мы благодарим работников за их дисциплинированность и четкое следование протоколам безопасности в экстренной ситуации. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента". - сообщается в Telegram-канале станции.
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
На ЗАЭС проведут оценку ущерба после атаки беспилотника ВСУ

На ЗАЭС после атаки беспилотника ВСУ на сотрудников проведут оценку ущерба

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramЗАЭС
ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ЗАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента на ЗАЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции, сообщает пресс-служба станции.
В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника ВСУ на группу сотрудников ЗАЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях станции. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, своевременно укрылись. В результате инцидента никто из персонала не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль.
"Безопасность наших сотрудников является абсолютным приоритетом. Мы благодарим работников за их дисциплинированность и четкое следование протоколам безопасности в экстренной ситуации. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба и анализ обстоятельств инцидента". - сообщается в Telegram-канале станции.
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