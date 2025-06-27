https://ria.ru/20250627/armeniya-2025958382.html
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен - РИА Новости, 28.06.2025
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен
Среди задержанных у здания следственного комитета Армении сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна есть несовершеннолетние, сообщила омбудсмен республики... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-27T23:59:00+03:00
2025-06-27T23:59:00+03:00
2025-06-28T00:01:00+03:00
армения
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Среди задержанных у здания следственного комитета Армении сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна есть несовершеннолетние, сообщила омбудсмен республики Анаит Манасян. Ранее правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать Аджапахяна. По его словам, задержания были неправомерными. "Вызывает беспокойство тот факт, что среди арестованных были и несовершеннолетние... Несовершеннолетние могут лишаться свободы лишь в крайних случаях... Их нужно немедленно изолировать от взрослых, обеспечив их физическую и психологическую безопасность. Несовершеннолетним должна быть немедленно предоставлена возможность связаться со своими родителями или законными представителями и получить юридическую помощь", - написала омбудмсен в соцсети Facebook*. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/vtorzhenie-2025936856.html
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Задержание мужчины у Следственного комитета Армении
Полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна
2025-06-27T23:59
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армения, россия, никол пашинян
Армения, Россия, Никол Пашинян
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен
Манасян: среди задержанных у СК сторонников Аджапахяна есть несовершеннолетние
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Среди задержанных у здания следственного комитета Армении сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна есть несовершеннолетние, сообщила омбудсмен республики Анаит Манасян.
Ранее правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать Аджапахяна. По его словам, задержания были неправомерными.
"Вызывает беспокойство тот факт, что среди арестованных были и несовершеннолетние... Несовершеннолетние могут лишаться свободы лишь в крайних случаях... Их нужно немедленно изолировать от взрослых, обеспечив их физическую и психологическую безопасность. Несовершеннолетним должна быть немедленно предоставлена возможность связаться со своими родителями или законными представителями и получить юридическую помощь", - написала омбудмсен в соцсети Facebook*.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.