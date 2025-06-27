Рейтинг@Mail.ru
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 27.06.2025 (обновлено: 00:01 28.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025958382.html
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен - РИА Новости, 28.06.2025
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен
Среди задержанных у здания следственного комитета Армении сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна есть несовершеннолетние, сообщила омбудсмен республики... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-27T23:59:00+03:00
2025-06-28T00:01:00+03:00
армения
россия
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025883370_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f24219c8f0233d4541dbf0a7399ace0.jpg
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Среди задержанных у здания следственного комитета Армении сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна есть несовершеннолетние, сообщила омбудсмен республики Анаит Манасян. Ранее правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать Аджапахяна. По его словам, задержания были неправомерными. "Вызывает беспокойство тот факт, что среди арестованных были и несовершеннолетние... Несовершеннолетние могут лишаться свободы лишь в крайних случаях... Их нужно немедленно изолировать от взрослых, обеспечив их физическую и психологическую безопасность. Несовершеннолетним должна быть немедленно предоставлена возможность связаться со своими родителями или законными представителями и получить юридическую помощь", - написала омбудмсен в соцсети Facebook*. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/vtorzhenie-2025936856.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025918429.html
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание мужчины у Следственного комитета Армении
Полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна
2025-06-27T23:59
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025883370_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39d84300f173366a4e3790a2875a7a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, никол пашинян
Армения, Россия, Никол Пашинян
Среди задержанных у СК в Армении есть несовершеннолетние, заявила омбудсмен

Манасян: среди задержанных у СК сторонников Аджапахяна есть несовершеннолетние

Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Среди задержанных у здания следственного комитета Армении сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна есть несовершеннолетние, сообщила омбудсмен республики Анаит Манасян.
Ранее правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать Аджапахяна. По его словам, задержания были неправомерными.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором
Вчера, 20:20
"Вызывает беспокойство тот факт, что среди арестованных были и несовершеннолетние... Несовершеннолетние могут лишаться свободы лишь в крайних случаях... Их нужно немедленно изолировать от взрослых, обеспечив их физическую и психологическую безопасность. Несовершеннолетним должна быть немедленно предоставлена возможность связаться со своими родителями или законными представителями и получить юридическую помощь", - написала омбудмсен в соцсети Facebook*.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян на территории резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна
Вчера, 18:37
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Вчера, 15:06
 
АрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала