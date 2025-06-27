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Арест Аджапахяна рассмотрит судья, заключивший под стражу Галстаняна - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
22:36 27.06.2025 (обновлено: 22:52 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025952627.html
Арест Аджапахяна рассмотрит судья, заключивший под стражу Галстаняна
Арест Аджапахяна рассмотрит судья, заключивший под стражу Галстаняна - РИА Новости, 27.06.2025
Арест Аджапахяна рассмотрит судья, заключивший под стражу Галстаняна
Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна рассмотрит в Ереване судья Масис Мелкоян, заключивший под стражу днем ранее другого архиепископа - Баграта Галстаняна,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:36:00+03:00
2025-06-27T22:52:00+03:00
армения
преследование карапетяна в армении
религия
в мире
архиепископ баграт галстанян
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна рассмотрит в Ереване судья Масис Мелкоян, заключивший под стражу днем ранее другого архиепископа - Баграта Галстаняна, сообщил адвокат Ерем Саркисян."Как я и предполагал, ходатайство из четырех свободных судов передали суду (первой инстанции - ред.) района Аван "не судье" Масису Мелконяну", - написал адвокат в соцсети Facebook*.Рано утром Мелконян арестовал на два месяца лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.Ранее адвокат Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
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армения, преследование карапетяна в армении , в мире, архиепископ баграт галстанян, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении, микаел аджапахян (архиепископ), армянская апостольская церковь, самвел карапетян
Армения, Преследование Карапетяна в Армении , Религия, В мире, Архиепископ Баграт Галстанян, Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении, Микаел Аджапахян (архиепископ), Армянская апостольская церковь, Самвел Карапетян
Арест Аджапахяна рассмотрит судья, заключивший под стражу Галстаняна

Арест Аджапахяна рассмотрит судья Мелкоян, заключивший под стражу Галстаняна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
Гатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Гатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна рассмотрит в Ереване судья Масис Мелкоян, заключивший под стражу днем ранее другого архиепископа - Баграта Галстаняна, сообщил адвокат Ерем Саркисян.
«
"Как я и предполагал, ходатайство из четырех свободных судов передали суду (первой инстанции - ред.) района Аван "не судье" Масису Мелконяну", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Рано утром Мелконян арестовал на два месяца лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.
Ранее адвокат Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
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Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киркоров об аресте Карапетяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными
Вчера, 14:02
 
РелигияАрменияПреследование Карапетяна в АрменииВ миреАрхиепископ Баграт ГалстанянЗадержание архиепископа Баграта Галстаняна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)Армянская апостольская церковьСамвел Карапетян
 
 
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