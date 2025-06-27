https://ria.ru/20250627/armeniya-2025949087.html

Аджапахян попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры Армении

Аджапахян попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры Армении - РИА Новости, 27.06.2025

Аджапахян попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры Армении

Задержанный в пятницу по обвинению в призывах к свержению власти архиепископ Микаэл Аджапахян попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:51:00+03:00

2025-06-27T21:51:00+03:00

2025-06-27T21:51:00+03:00

религия

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Задержанный в пятницу по обвинению в призывах к свержению власти архиепископ Микаэл Аджапахян попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры Армении, соответствующую записку владыки опубликовал его адвокат Ара Зограбян. Ранее оппозиционная парламентская фракция "Армения" заявила, что готова выдвинуть на пост премьера страны кандидатуру Аджапахяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна. Позднее такую же готовность выразила другая оппозиционная фракция - "Честь имею". "Я полностью удовлетворен своим служением в церкви в качестве священнослужителя, поэтому прошу не муссировать мое имя в списке кандидатов в премьер-министры", - говорится в записке архиепископа, опубликованной в соцсети Facebook*. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

https://ria.ru/20250627/kirkorov-2025818965.html

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