https://ria.ru/20250627/armeniya-2025947402.html

Диаспора в Словакии назвала атаку Еревана на церковь продолжением репрессий

Диаспора в Словакии назвала атаку Еревана на церковь продолжением репрессий - РИА Новости, 27.06.2025

Диаспора в Словакии назвала атаку Еревана на церковь продолжением репрессий

Председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян заявил РИА Новости, что нападение на Армянскую апостольскую церковь... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:37:00+03:00

2025-06-27T21:37:00+03:00

2025-06-27T21:37:00+03:00

религия

армения

словакия

никол пашинян

самвел карапетян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

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БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян заявил РИА Новости, что нападение на Армянскую апостольскую церковь является продолжением репрессий, начатых властями Армении, и назвал их действия незаконными. "С утра мы следим за тем, что творится в Армении. Это продолжение тех репрессий, которые были начаты со стороны (премьер-министра Армении - ред.) Никола Пашиняна, который сам незаконно семь лет назад стал премьером, взял власть таким путем и теперь, боясь, что такой сценарий повторится, наказывает тех, кто гораздо более интеллигентно, по международно принятым правам, протестуют в Армении. С одной стороны - это Самвел Карапетян, очень уважаемый человек среди армянства, и как продолжение - нападение на Армянскую апостольскую церковь, на нашего католикоса", - сказал РИА Новости Григорян. По его словам, действия властей Армении являются "абсолютно незаконными", однако происходящие события должны послужить объединяющим импульсом для желающих восстановления принципов демократии армян как внутри страны, так и за ее пределами. "Последствия непременно будут, я думаю, что Пашинян со своей семьей взял путь, который, как говорили в известном грузинском фильме, "к церкви не ведет", - сказал Григорян, добавив, что власти Армении встали таким образом на "короткий путь к самоуничтожению". Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве". Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

https://ria.ru/20250627/kirkorov-2025818965.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025918429.html

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армения, словакия, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире, микаел аджапахян (архиепископ)