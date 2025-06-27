В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить
Глава Союза Армян России Абрамян: нападки властей Армении связаны с католикосом
Церковь Святого Георгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую церковь связаны с тем, что сегодня в республике церковь - единственный авторитетный институт, который может объединить, заявил РИА Новости глава Союза Армян России (САР) Ара Абрамян.
"Почему церковь? Потому что католикос, церковь сегодня - единственный авторитетный институт, который остался, который может объединить", - сказал Абрамян.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
В оппозиционной парламентской фракции "Армения" уже заявили о готовности выдвинуть Аджапханяна на пост премьера страны для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.