https://ria.ru/20250627/armeniya-2025946494.html

В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить

В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить - РИА Новости, 27.06.2025

В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить

Нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую церковь связаны с тем, что сегодня в республике церковь - единственный авторитетный институт, который может... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:32:00+03:00

2025-06-27T21:32:00+03:00

2025-06-27T21:32:00+03:00

армения

ереван

россия

ара абрамян

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую церковь связаны с тем, что сегодня в республике церковь - единственный авторитетный институт, который может объединить, заявил РИА Новости глава Союза Армян России (САР) Ара Абрамян. "Почему церковь? Потому что католикос, церковь сегодня - единственный авторитетный институт, который остался, который может объединить", - сказал Абрамян. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В оппозиционной парламентской фракции "Армения" уже заявили о готовности выдвинуть Аджапханяна на пост премьера страны для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

армения

ереван

россия

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