Рейтинг@Mail.ru
В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025946494.html
В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить
В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить - РИА Новости, 27.06.2025
В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить
Нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую церковь связаны с тем, что сегодня в республике церковь - единственный авторитетный институт, который может... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:32:00+03:00
2025-06-27T21:32:00+03:00
армения
ереван
россия
ара абрамян
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97830b1237ceab0a575b21753ad06.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую церковь связаны с тем, что сегодня в республике церковь - единственный авторитетный институт, который может объединить, заявил РИА Новости глава Союза Армян России (САР) Ара Абрамян. "Почему церковь? Потому что католикос, церковь сегодня - единственный авторитетный институт, который остался, который может объединить", - сказал Абрамян. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В оппозиционной парламентской фракции "Армения" уже заявили о готовности выдвинуть Аджапханяна на пост премьера страны для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html
https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811317684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b043507a63d2ed660ea7b13923d94236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, россия, ара абрамян, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В САР назвали церковь единственным институтом, который может объединить

Глава Союза Армян России Абрамян: нападки властей Армении связаны с католикосом

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦерковь Святого Георгия
Церковь Святого Георгия - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Церковь Святого Георгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападки властей Армении на Армянскую Апостольскую церковь связаны с тем, что сегодня в республике церковь - единственный авторитетный институт, который может объединить, заявил РИА Новости глава Союза Армян России (САР) Ара Абрамян.
"Почему церковь? Потому что католикос, церковь сегодня - единственный авторитетный институт, который остался, который может объединить", - сказал Абрамян.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Католикос всех армян высказался о нападках властей на церковь
22 июня, 14:32
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
В оппозиционной парламентской фракции "Армения" уже заявили о готовности выдвинуть Аджапханяна на пост премьера страны для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
31 мая, 11:11
 
АрменияЕреванРоссияАра АбрамянНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала