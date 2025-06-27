Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви
Партия "Армянский национальный конгресс" призвала сплотиться вокруг церкви
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призвала соотечественников и международное сообщество сплотиться вокруг Армянской апостольской церкви в условиях гонений на нее со стороны нынешних властей.
Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Партия "Армянский национальный конгресс" решительно осудила беспрецедентное нападение силовиков на резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине.
"Действия полиции и Службы национальной безопасности, направленные против важнейшего символа духовной и национальной идентичности Армении – Первопрестольного Святого Эчмиадзина, являются неприемлемыми и подрывают многовековые ценности и единство армянского народа. Армянская Апостольская Церковь на протяжении более 1700 лет является духовным лидером армянского народа, опорой государственности и важнейшим носителем национальной идентичности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что подобные действия, осуществляемые властями, не только нарушают гарантированный конституцией принцип разделения церкви и государства, но и напрямую подрывают единство народа. "Мы глубоко обеспокоены тем, что подобные шаги властей могут быть частью более широкой программы, направленной на принижение исторической роли Армянской церкви и подрыв национальных ценностей",- говорится в заявлении партии
Партия "Армянский национальный конгресс" призывала власти немедленно прекратить все действия против Армянской апостольской церкви, уважать конституцию, воздерживаться от любых посягательств на национальные святыни и духовные ценности. "Граждане Армении, духовенство и международное сообщество должны объединиться в защиту Армянской апостольской церкви и ее святынь. Армянский национальный конгресс заявляет, что он поддерживает Армянскую апостольскую церковь и будет решительно защищать наше национальное духовное наследие. Мы призываем всех соотечественников объединиться в этой борьбе за достоинство и единство нашей нации", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.