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Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
21:00 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025943427.html
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви - РИА Новости, 27.06.2025
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви
Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призвала соотечественников и международное сообщество... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:00:00+03:00
2025-06-27T21:00:00+03:00
религия
армения
россия
левон тер-петросян
гарегин ii
никол пашинян
армянская апостольская церковь
армянский национальный конгресс
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призвала соотечественников и международное сообщество сплотиться вокруг Армянской апостольской церкви в условиях гонений на нее со стороны нынешних властей. Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Партия "Армянский национальный конгресс" решительно осудила беспрецедентное нападение силовиков на резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине. "Действия полиции и Службы национальной безопасности, направленные против важнейшего символа духовной и национальной идентичности Армении – Первопрестольного Святого Эчмиадзина, являются неприемлемыми и подрывают многовековые ценности и единство армянского народа. Армянская Апостольская Церковь на протяжении более 1700 лет является духовным лидером армянского народа, опорой государственности и важнейшим носителем национальной идентичности", - говорится в заявлении. Отмечается, что подобные действия, осуществляемые властями, не только нарушают гарантированный конституцией принцип разделения церкви и государства, но и напрямую подрывают единство народа. "Мы глубоко обеспокоены тем, что подобные шаги властей могут быть частью более широкой программы, направленной на принижение исторической роли Армянской церкви и подрыв национальных ценностей",- говорится в заявлении партии Партия "Армянский национальный конгресс" призывала власти немедленно прекратить все действия против Армянской апостольской церкви, уважать конституцию, воздерживаться от любых посягательств на национальные святыни и духовные ценности. "Граждане Армении, духовенство и международное сообщество должны объединиться в защиту Армянской апостольской церкви и ее святынь. Армянский национальный конгресс заявляет, что он поддерживает Армянскую апостольскую церковь и будет решительно защищать наше национальное духовное наследие. Мы призываем всех соотечественников объединиться в этой борьбе за достоинство и единство нашей нации", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025918429.html
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армения, россия, левон тер-петросян, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армянский национальный конгресс, в мире
Религия, Армения, Россия, Левон Тер-Петросян, Гарегин II, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Армянский национальный конгресс, В мире
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви

Партия "Армянский национальный конгресс" призвала сплотиться вокруг церкви

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, призвала соотечественников и международное сообщество сплотиться вокруг Армянской апостольской церкви в условиях гонений на нее со стороны нынешних властей.
Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян на территории резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна
Вчера, 18:37
Партия "Армянский национальный конгресс" решительно осудила беспрецедентное нападение силовиков на резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине.
"Действия полиции и Службы национальной безопасности, направленные против важнейшего символа духовной и национальной идентичности Армении – Первопрестольного Святого Эчмиадзина, являются неприемлемыми и подрывают многовековые ценности и единство армянского народа. Армянская Апостольская Церковь на протяжении более 1700 лет является духовным лидером армянского народа, опорой государственности и важнейшим носителем национальной идентичности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что подобные действия, осуществляемые властями, не только нарушают гарантированный конституцией принцип разделения церкви и государства, но и напрямую подрывают единство народа. "Мы глубоко обеспокоены тем, что подобные шаги властей могут быть частью более широкой программы, направленной на принижение исторической роли Армянской церкви и подрыв национальных ценностей",- говорится в заявлении партии
Партия "Армянский национальный конгресс" призывала власти немедленно прекратить все действия против Армянской апостольской церкви, уважать конституцию, воздерживаться от любых посягательств на национальные святыни и духовные ценности. "Граждане Армении, духовенство и международное сообщество должны объединиться в защиту Армянской апостольской церкви и ее святынь. Армянский национальный конгресс заявляет, что он поддерживает Армянскую апостольскую церковь и будет решительно защищать наше национальное духовное наследие. Мы призываем всех соотечественников объединиться в этой борьбе за достоинство и единство нашей нации", - говорится в заявлении.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Вчера, 15:06
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киркоров об аресте Карапетяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными
Вчера, 14:02
 
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