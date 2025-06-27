https://ria.ru/20250627/armeniya-2025942356.html

Архиепископа Аджапахяна задержали после критики в адрес Пашиняна

Архиепископа Аджапахяна задержали после критики в адрес Пашиняна - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископа Аджапахяна задержали после критики в адрес Пашиняна

Архиепископа Микаэла Аджапахяна задержали в Армении по подозрению в призывах к свержению власти, заявил его адвокат Ара Зограбян. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:50:00+03:00

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2025-06-27T22:11:00+03:00

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Архиепископа Микаэла Аджапахяна задержали в Армении по подозрению в призывах к свержению власти, заявил его адвокат Ара Зограбян."Суд в течение 24 часов рассмотрит ходатайство об аресте архиепископа", — сказал он.По его словам, обвинение священнослужителю предъявили во время задержания.Преследование АджапахянаПашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025943427.html

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

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