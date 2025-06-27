https://ria.ru/20250627/armeniya-2025938537.html

Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК

Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК - РИА Новости, 27.06.2025

Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК

Более 20 человек, собравшихся у Следственного комитета Армении в поддержку главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, задержаны,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:35:00+03:00

2025-06-27T20:35:00+03:00

2025-06-27T20:38:00+03:00

религия

армения

никол пашинян

самвел карапетян

следственный комитет россии (ск рф)

преследование карапетяна в армении

микаел аджапахян (архиепископ)

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 20 человек, собравшихся у Следственного комитета Армении в поддержку главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, задержаны, передает Sputnik Армения. "По подсчетам корреспондента Sputnik Армения, количество задержанных у здания СК Армении на данный момент уже превысило 20 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу. Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/kirkorov-2025818965.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

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Задержание мужчины у Следственного комитета Армении Полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна 2025-06-27T20:35 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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