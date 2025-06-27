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Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК
Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК - РИА Новости, 27.06.2025
Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК
Более 20 человек, собравшихся у Следственного комитета Армении в поддержку главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, задержаны,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:35:00+03:00
2025-06-27T20:35:00+03:00
2025-06-27T20:38:00+03:00
религия
армения
никол пашинян
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
преследование карапетяна в армении
микаел аджапахян (архиепископ)
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 20 человек, собравшихся у Следственного комитета Армении в поддержку главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна, задержаны, передает Sputnik Армения. "По подсчетам корреспондента Sputnik Армения, количество задержанных у здания СК Армении на данный момент уже превысило 20 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу. Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/kirkorov-2025818965.html
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Задержание мужчины у Следственного комитета Армении
Полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна
2025-06-27T20:35
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PT0M06S
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армения, никол пашинян, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ), армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ), Армянская апостольская церковь
Sputnik Армения сообщил о более чем 20 задержанных у здания СК
Sputnik Армения: у здания СК задержали более 20 сторонников Аджапахяна