У здания СК Армении задержали 14 человек, сообщил правозащитник
Меликян: у здания СК Армении задержали 14 сторонников архиепископа Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать архиепископа Микаела Аджапахяна.
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"По состоянию на данный момент в одном из отделений полиции - восемь задержанных, а в другом - шесть, то есть 14 человек. Из третьего отделения данных нет. Люди задерживаются абсолютно безосновательно по уголовной статье", - заявил Меликян.
Он уточнил, что у здания СК людей задерживали якобы за препятствование правосудию у резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, не проверяя, это одни и те же люди или нет.
"Это очередное проявление, когда закон используется по прихоти одного человека. Армения обнулила свой инструментарий правового государства. Многие, кто был здесь, не были в Эчмиадзине, а их задержали на шесть часов и очень возможно, что задержание продлят до 72 часов", - заявил адвокат.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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