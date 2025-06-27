https://ria.ru/20250627/armeniya-2025938210.html

У здания СК Армении задержали 14 человек, сообщил правозащитник

У здания СК Армении задержали 14 человек, сообщил правозащитник - РИА Новости, 27.06.2025

У здания СК Армении задержали 14 человек, сообщил правозащитник

Правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать архиепископа Микаела Аджапахяна. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:32:00+03:00

2025-06-27T20:32:00+03:00

2025-06-27T20:32:00+03:00

религия

армения

ереван

микаел аджапахян (архиепископ)

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Правозащитник и адвокат Рубен Меликян сообщил РИА Новости, что у здания СК Армении задержаны 14 человек, пришедших поддержать архиепископа Микаела Аджапахяна. "По состоянию на данный момент в одном из отделений полиции - восемь задержанных, а в другом - шесть, то есть 14 человек. Из третьего отделения данных нет. Люди задерживаются абсолютно безосновательно по уголовной статье", - заявил Меликян. Он уточнил, что у здания СК людей задерживали якобы за препятствование правосудию у резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, не проверяя, это одни и те же люди или нет. "Это очередное проявление, когда закон используется по прихоти одного человека. Армения обнулила свой инструментарий правового государства. Многие, кто был здесь, не были в Эчмиадзине, а их задержали на шесть часов и очень возможно, что задержание продлят до 72 часов", - заявил адвокат. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025918429.html

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Задержание мужчины у Следственного комитета Армении Полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна 2025-06-27T20:32 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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