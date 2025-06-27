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Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
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18:37 27.06.2025 (обновлено: 21:06 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025918429.html
Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна
Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна
Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаэла Аджапахяна для запуска процедуры импичмента... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:37:00+03:00
2025-06-27T21:06:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
микаел аджапахян (архиепископ)
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаэла Аджапахяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна, заявила депутат фракции Агнесса Хамоян в Facebook*."Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа Микаэла, общественную сплоченность, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия (Пашиняну. — Прим. ред.), предложив кандидатуру Микаэла Аджапахяна в случае его согласия, фракция "Армения" заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия с подписями 28 депутатов фракции", — написала она.Процедура импичментаПопытка задержания АджапахянаПашинян против ААЦ* Соцсеть, запрещенная на территории России как экстремистская.
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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ)
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ)
Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна

Оппозиция предложила в премьеры Аджапахяна для вынесения импичмента Пашиняну

© SputnikКатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян на территории резиденции католикоса
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян на территории резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Sputnik
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян на территории резиденции католикоса
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаэла Аджапахяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна, заявила депутат фракции Агнесса Хамоян в Facebook*.
"Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа Микаэла, общественную сплоченность, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия (Пашиняну. — Прим. ред.), предложив кандидатуру Микаэла Аджапахяна в случае его согласия, фракция "Армения" заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия с подписями 28 депутатов фракции", — написала она.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении
25 июня, 17:37

Против Микаэла Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.

Процедура импичмента
  • Для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра.
  • Для запуска процесса в парламенте требуются подписи 36 депутатов.
  • Для выражения недоверия главе правительства за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.
  • В оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" входят 34 депутата.
  • У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов.
  • Еще четыре депутата имеют независимый статус.
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей
Вчера, 18:27
Попытка задержания Аджапахяна
  • В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
  • Спецназ планировал задержать главу Ширакской епархии ААЦ Аджапахяна.
  • Священники не позволили силовикам сделать это.
  • На территории обители началась потасовка.
  • Спустя время силовики покинули резиденцию католикоса.
  • СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
  • Аджапахян попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, но собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать.
  • Позже архиепископ вышел из резиденции, сел в машину и направился в столицу.
  • Также утром прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В конце мая этого года Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
Вчера, 12:46
  • Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение "Священная борьба" в подготовке терактов и захвата власти.
  • Галстаняна и 15 его сторонников арестовали.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
ААЦ: власти отправили к резиденции католикоса четыре спецподразделения
Вчера, 12:49
* Соцсеть, запрещенная на территории России как экстремистская.
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)
 
 
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