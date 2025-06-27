https://ria.ru/20250627/armeniya-2025918429.html

Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна

Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025

Фракция "Армения" предложила в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапахяна

Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаэла Аджапахяна для запуска процедуры импичмента... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:37:00+03:00

2025-06-27T18:37:00+03:00

2025-06-27T21:06:00+03:00

в мире

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

микаел аджапахян (архиепископ)

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаэла Аджапахяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна, заявила депутат фракции Агнесса Хамоян в Facebook*."Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа Микаэла, общественную сплоченность, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия (Пашиняну. — Прим. ред.), предложив кандидатуру Микаэла Аджапахяна в случае его согласия, фракция "Армения" заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия с подписями 28 депутатов фракции", — написала она.Процедура импичментаПопытка задержания АджапахянаПашинян против ААЦ* Соцсеть, запрещенная на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

https://ria.ru/20250627/armenija-2025915577.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025795044.html

армения

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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса. 2025-06-27T18:37 true PT0M58S

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в мире, армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ)