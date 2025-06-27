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ЕАЭС рассмотрит меры по ввозу товаров из-за сближения Армении с ЕС
ЕАЭС рассмотрит меры по ввозу товаров из-за сближения Армении с ЕС - РИА Новости, 27.06.2025
ЕАЭС рассмотрит меры по ввозу товаров из-за сближения Армении с ЕС
Структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры по ввозу товаров из-за процесса сближения Армении с ЕС, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:52:00+03:00
2025-06-27T15:52:00+03:00
2025-06-27T17:21:00+03:00
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МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры по ввозу товаров из-за процесса сближения Армении с ЕС, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук."Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это означает, что на внутренний рынок ЕАЭС могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям", — сказал он.Вице-премьер добавил, что этот вопрос вынесут на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии.Оверчук также планирует написать письмо вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну и сообщить, что, по мнению Москвы, такие шаги Еревана противоречат нормам ЕАЭС"Соответственно, мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер", — отметил он.Вице-премьер подчеркнул, что Россия всегда будет уважать выбор народа Армении, но одновременное нахождение страны в ЕАЭС и в ЕС невозможно.
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в мире, армения, экономика, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Экономика, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз
ЕАЭС рассмотрит меры по ввозу товаров из-за сближения Армении с ЕС
Оверчук: Россия готовит письмо Армении о противоречиях ЕС и ЕАЭС