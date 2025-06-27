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Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
15:39 27.06.2025 (обновлено: 16:18 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025850075.html
Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян
Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян
Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:39:00+03:00
2025-06-27T16:18:00+03:00
в мире
армения
религия
микаел аджапахян (архиепископ)
армянская апостольская церковь
никол пашинян
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван, передает корреспондент РИА Новости.Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу.Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
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Архиепископ Аджапахян направляется в СК Армении
Архиепископ Аджапахян сел в машину, после того как прошел 4-5 километров пешком. Сейчас он направляется в Следком Армении.
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в мире, армения, микаел аджапахян (архиепископ), армянская апостольская церковь, никол пашинян, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Религия, Микаел Аджапахян (архиепископ), Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении
Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян

Архиепископ Аджапахян, обещавший явиться в СК, покинул резиденцию Католикоса

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Вчера, 15:06
Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Вчера, 11:09
 
РелигияВ миреАрменияМикаел Аджапахян (архиепископ)Армянская апостольская церковьНикол ПашинянСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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