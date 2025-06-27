https://ria.ru/20250627/armeniya-2025850075.html

Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян

Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископ Аджапахян покинул резиденцию Католикоса всех армян

Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:39:00+03:00

2025-06-27T15:39:00+03:00

2025-06-27T16:18:00+03:00

в мире

армения

религия

микаел аджапахян (архиепископ)

армянская апостольская церковь

никол пашинян

самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Пообещавший явиться в следственный комитет (СК) Армении глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван, передает корреспондент РИА Новости.Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. В пятницу днем он попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, однако собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать. Позднее архиепископ вышел из резиденции, и, пройдя по улицам Эчмиадзина, сел в машину и направился в столицу.Утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

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Архиепископ Аджапахян направляется в СК Армении Архиепископ Аджапахян сел в машину, после того как прошел 4-5 километров пешком. Сейчас он направляется в Следком Армении. 2025-06-27T15:39 true PT0M30S

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