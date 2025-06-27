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Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван - РИА Новости, 27.06.2025
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15:25 27.06.2025 (обновлено: 17:02 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025844630.html
Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван
Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван - РИА Новости, 27.06.2025
Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван
Архиепископ Микаел Аджапахян, обещавший прибыть в СК Армении, отправился в Ереван, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:25:00+03:00
2025-06-27T17:02:00+03:00
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахян, обещавший прибыть в СК Армении, отправился в Ереван, сообщил корреспондент РИА Новости.Незадолго до этого верующие заблокировали его автомобиль и не позволили главе Ширакской епархии ААЦ уехать из резиденции католикоса всех армян в Следственный комитет. В итоге он пошел пешком, через несколько километров сел в машину и направился в армянскую столицу. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Армения, каков его завет пастве, он улыбнулся и ответил кратко: "Победа!"В то же время группа его соратников продолжила идти пешком в Ереван.При этом в Ереване полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку Аджапахяна.Заявления защиты:Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
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Архиепископ Аджапахян направляется в СК Армении
Архиепископ Аджапахян сел в машину, после того как прошел 4-5 километров пешком. Сейчас он направляется в Следком Армении.
2025-06-27T15:25
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Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна
Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна и не позволили ему уехать в СК Армении, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-27T15:25
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PT0M06S
Задержание мужчины у Следственного комитета Армении
Полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна
2025-06-27T15:25
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PT0M06S
Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции католикоса
Потасовка между полицейскими и священниками возникла в резиденции Католикоса всех армян, Гарегин II сам вышел к силовикам, передает Sputnik Армения
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ереван, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире, армения
Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, В мире, Армения

Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахян, обещавший прибыть в СК Армении, отправился в Ереван, сообщил корреспондент РИА Новости.
Незадолго до этого верующие заблокировали его автомобиль и не позволили главе Ширакской епархии ААЦ уехать из резиденции католикоса всех армян в Следственный комитет. В итоге он пошел пешком, через несколько километров сел в машину и направился в армянскую столицу.
Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Армения, каков его завет пастве, он улыбнулся и ответил кратко: "Победа!"
В то же время группа его соратников продолжила идти пешком в Ереван.
При этом в Ереване полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку Аджапахяна.
  • В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
  • Они планировали задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.
  • Священники не позволили силовикам сделать это.
  • На территории обители началась потасовка.
  • Спустя время силовики покинули резиденцию католикоса.
  • Адвокат Ара Зограбян заявил, что он поедет вместе с Аджапахяном в СК для участия в следственных мероприятиях.
  • Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
  • Также прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.

Против Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.

  • Аджапахян назвал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными, добавив, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
Вчера, 11:09
Заявления защиты:
  • адвокат архиепископа Аджапахяна Тамара Яйлоян сообщила, что он находится в Эчмиадзине и участвует в собрании духовенства;
  • по словам адвоката Ары Зограбяна, есть решение о задержании архиепископа;
  • владыке предписано явиться в СК, после чего в суд будет подано ходатайство об аресте;
  • поводом для дела стало интервью в феврале прошлого года;
  • по версии следствия, в нем прозвучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя;
  • юрист считает, что уголовное дело вписывается в логику антицерковной кампании Еревана.

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
Киркоров об аресте Карапетяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными
Вчера, 14:02
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти.
  • Владыку и 15 его сторонников арестовали.
  • Адвокат Галстаняна назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.

Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.

  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.
  • Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором
21 июня, 00:55
 
ЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянГарегин IIАрмянская апостольская церковьВ миреАрмения
 
 
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