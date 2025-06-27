https://ria.ru/20250627/armeniya-2025844630.html

Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван

Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван

Архиепископ Микаел Аджапахян, обещавший прибыть в СК Армении, отправился в Ереван, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:25:00+03:00

2025-06-27T15:25:00+03:00

2025-06-27T17:02:00+03:00

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахян, обещавший прибыть в СК Армении, отправился в Ереван, сообщил корреспондент РИА Новости.Незадолго до этого верующие заблокировали его автомобиль и не позволили главе Ширакской епархии ААЦ уехать из резиденции католикоса всех армян в Следственный комитет. В итоге он пошел пешком, через несколько километров сел в машину и направился в армянскую столицу. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Армения, каков его завет пастве, он улыбнулся и ответил кратко: "Победа!"В то же время группа его соратников продолжила идти пешком в Ереван.При этом в Ереване полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку Аджапахяна.Заявления защиты:Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

https://ria.ru/20250627/kirkorov-2025818965.html

https://ria.ru/20250621/armeniya-2024426319.html

ереван

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ереван, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире, армения