Архиепископ ААЦ, пообещавший явиться в СК, выехал в Ереван
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахян, обещавший прибыть в СК Армении, отправился в Ереван, сообщил корреспондент РИА Новости.
Незадолго до этого верующие заблокировали его автомобиль и не позволили главе Ширакской епархии ААЦ уехать из резиденции католикоса всех армян в Следственный комитет. В итоге он пошел пешком, через несколько километров сел в машину и направился в армянскую столицу.
Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Армения, каков его завет пастве, он улыбнулся и ответил кратко: "Победа!"
В то же время группа его соратников продолжила идти пешком в Ереван.
При этом в Ереване полиция задерживает людей, собравшихся у Следственного комитета в поддержку Аджапахяна.
- В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
- Они планировали задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.
- Священники не позволили силовикам сделать это.
- На территории обители началась потасовка.
- Спустя время силовики покинули резиденцию католикоса.
- Адвокат Ара Зограбян заявил, что он поедет вместе с Аджапахяном в СК для участия в следственных мероприятиях.
- Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
- Также прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.
Против Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
- Аджапахян назвал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными, добавив, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.
Заявления защиты:
- адвокат архиепископа Аджапахяна Тамара Яйлоян сообщила, что он находится в Эчмиадзине и участвует в собрании духовенства;
- по словам адвоката Ары Зограбяна, есть решение о задержании архиепископа;
- владыке предписано явиться в СК, после чего в суд будет подано ходатайство об аресте;
- поводом для дела стало интервью в феврале прошлого года;
- по версии следствия, в нем прозвучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя;
- юрист считает, что уголовное дело вписывается в логику антицерковной кампании Еревана.
Пашинян против ААЦ
- В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
- В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
- Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
- Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
- В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти.
- Владыку и 15 его сторонников арестовали.
- Адвокат Галстаняна назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.
- Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
Представитель диаспоры в США назвал Пашиняна диктатором
21 июня, 00:55