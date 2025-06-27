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Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.06.2025
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15:06 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Премьер-министр Армении Никол Пашинян настраивает собственный народ против себя гонениями на Армянскую апостольскую церковь и ведет республику в пропасть,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:06:00+03:00
2025-06-27T15:06:00+03:00
армения
россия
никол пашинян
алексей журавлев
гарегин ii
армянская апостольская церковь
госдума рф
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настраивает собственный народ против себя гонениями на Армянскую апостольскую церковь и ведет республику в пропасть, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Получается, Пашинян, устраивая облавы на архиепископов, штурмуя Эчмиадзин, попирает собственный основной закон. И этим, совершенно естественно, настраивает против себя и собственный народ, который, надо признаться, и без того не слишком доверял прозападному главе правительства - он ведет республику в пропасть", - сказал Журавлев. По мнению депутата, Армянская апостольская церковь куда влиятельнее и мощнее, чем вся Армения. "Там прихожан порядка 9 миллионов, а население в стране - не больше трех. Поэтому и вскинулись диаспоры по всему миру, поэтому и называют премьер-министра протурецким, считается, что прежде на такое могли покуситься только завоеватели-турки. Более того, в конституции Армении четко указана определяющая миссия церкви в национальной культуре", - отметил он. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве". Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html
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армения, россия, никол пашинян, алексей журавлев , гарегин ii, армянская апостольская церковь, госдума рф, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Никол Пашинян, Алексей Журавлев , Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Госдума РФ, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: Пашинян ведет Армению в пропасть гонениями на церковь

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настраивает собственный народ против себя гонениями на Армянскую апостольскую церковь и ведет республику в пропасть, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Получается, Пашинян, устраивая облавы на архиепископов, штурмуя Эчмиадзин, попирает собственный основной закон. И этим, совершенно естественно, настраивает против себя и собственный народ, который, надо признаться, и без того не слишком доверял прозападному главе правительства - он ведет республику в пропасть", - сказал Журавлев.
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По мнению депутата, Армянская апостольская церковь куда влиятельнее и мощнее, чем вся Армения.
"Там прихожан порядка 9 миллионов, а население в стране - не больше трех. Поэтому и вскинулись диаспоры по всему миру, поэтому и называют премьер-министра протурецким, считается, что прежде на такое могли покуситься только завоеватели-турки. Более того, в конституции Армении четко указана определяющая миссия церкви в национальной культуре", - отметил он.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияРоссияНикол ПашинянАлексей ЖуравлевГарегин IIАрмянская апостольская церковьГосдума РФПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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