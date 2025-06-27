Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: Пашинян ведет Армению в пропасть гонениями на церковь
© Фотохост-агентство РИА Новости
Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настраивает собственный народ против себя гонениями на Армянскую апостольскую церковь и ведет республику в пропасть, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Получается, Пашинян, устраивая облавы на архиепископов, штурмуя Эчмиадзин, попирает собственный основной закон. И этим, совершенно естественно, настраивает против себя и собственный народ, который, надо признаться, и без того не слишком доверял прозападному главе правительства - он ведет республику в пропасть", - сказал Журавлев.
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По мнению депутата, Армянская апостольская церковь куда влиятельнее и мощнее, чем вся Армения.
"Там прихожан порядка 9 миллионов, а население в стране - не больше трех. Поэтому и вскинулись диаспоры по всему миру, поэтому и называют премьер-министра протурецким, считается, что прежде на такое могли покуситься только завоеватели-турки. Более того, в конституции Армении четко указана определяющая миссия церкви в национальной культуре", - отметил он.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.