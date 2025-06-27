https://ria.ru/20250627/armeniya-2025833994.html
Верующие не позволили архиепископу Аджапахяну уехать в СК
Верующие не позволили архиепископу Аджапахяну уехать в СК - РИА Новости, 27.06.2025
Верующие не позволили архиепископу Аджапахяну уехать в СК
Верующие встали на пути машины архиепископа Микаела Аджапахяна и не позволили ему уехать из резиденции католикоса всех армян в Следственный комитет Армении,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:50:00+03:00
2025-06-27T14:50:00+03:00
2025-06-27T15:23:00+03:00
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самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
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гарегин ii
никол пашинян
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Верующие встали на пути машины архиепископа Микаела Аджапахяна и не позволили ему уехать из резиденции католикоса всех армян в Следственный комитет Армении, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу адвокат Ара Зограбян заявил, что он поедет вместе с архиепископом в СК Армении для участия в следственных мероприятиях. Однако собравшиеся у резиденции католикоса верующие встали на пути машины и заставили архиепископа вернуться обратно. "Здесь решаем мы," - заявили они.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" архиепископа,Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html
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Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна
Верующие встали на пути машины архиепископа Аджапахяна и не позволили ему уехать в СК Армении, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-27T14:50
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Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
2025-06-27T14:50
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армения, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, россия, гарегин ii, никол пашинян, следственный комитет россии (ск рф), в мире, микаел аджапахян (архиепископ)
Армения, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Россия, Гарегин II, Никол Пашинян, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Микаел Аджапахян (архиепископ)
Верующие не позволили архиепископу Аджапахяну уехать в СК
Верующие заблокировали машину архиепископа Аджапахяна, чтобы он не уехал в СК