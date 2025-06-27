Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится
Архиепископ Аджапахян счел заведенное против него в Армении дело сфабрикованным
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахяна назвал выдвинутые Ереваном против него обвинения в призывах к захвату власти в Армении сфабрикованными, передает корреспондент РИА Новости.
Сам Аджапахян назвал выдвинутые против него обвинения в призывах к захвату власти сфабрикованными, добавив, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" архиепископа,
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.