https://ria.ru/20250627/armeniya-2025829896.html

Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится

Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится

Архиепископ Микаел Аджапахяна назвал выдвинутые Ереваном против него обвинения в призывах к захвату власти в Армении сфабрикованными, передает корреспондент РИА РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:40:00+03:00

2025-06-27T14:40:00+03:00

2025-06-27T15:25:00+03:00

религия

армения

армянская апостольская церковь

микаел аджапахян (архиепископ)

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахяна назвал выдвинутые Ереваном против него обвинения в призывах к захвату власти в Армении сфабрикованными, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу адвокат Ара Зограбян заявил, что он поедет вместе с архиепископом в СК Армении для участия в следственных мероприятиях. Однако собравшиеся у резиденции католикоса верующие встали на пути машины и заставили архиепископа вернуться обратно. "Здесь решаем мы," - заявили они.Сам Аджапахян назвал выдвинутые против него обвинения в призывах к захвату власти сфабрикованными, добавив, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" архиепископа,Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

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Ольга Фомченкова

армения, армянская апостольская церковь, микаел аджапахян (архиепископ)