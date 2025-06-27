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Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
14:40 27.06.2025 (обновлено: 15:25 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025829896.html
Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится
Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится - РИА Новости, 27.06.2025
Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится
Архиепископ Микаел Аджапахяна назвал выдвинутые Ереваном против него обвинения в призывах к захвату власти в Армении сфабрикованными, передает корреспондент РИА РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:40:00+03:00
2025-06-27T15:25:00+03:00
религия
армения
армянская апостольская церковь
микаел аджапахян (архиепископ)
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахяна назвал выдвинутые Ереваном против него обвинения в призывах к захвату власти в Армении сфабрикованными, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в пятницу адвокат Ара Зограбян заявил, что он поедет вместе с архиепископом в СК Армении для участия в следственных мероприятиях. Однако собравшиеся у резиденции католикоса верующие встали на пути машины и заставили архиепископа вернуться обратно. "Здесь решаем мы," - заявили они.Сам Аджапахян назвал выдвинутые против него обвинения в призывах к захвату власти сфабрикованными, добавив, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" архиепископа,Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
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армения, армянская апостольская церковь, микаел аджапахян (архиепископ)
Религия, Армения, Армянская апостольская церковь, Микаел Аджапахян (архиепископ)
Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится

Архиепископ Аджапахян счел заведенное против него в Армении дело сфабрикованным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаел Аджапахяна назвал выдвинутые Ереваном против него обвинения в призывах к захвату власти в Армении сфабрикованными, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу адвокат Ара Зограбян заявил, что он поедет вместе с архиепископом в СК Армении для участия в следственных мероприятиях. Однако собравшиеся у резиденции католикоса верующие встали на пути машины и заставили архиепископа вернуться обратно. "Здесь решаем мы," - заявили они.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
Вчера, 11:09
Сам Аджапахян назвал выдвинутые против него обвинения в призывах к захвату власти сфабрикованными, добавив, что ничего не боится и не отрекается от своих слов.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Следственный комитет Армении возбудил в пятницу уголовное дело в связи с "препятствованием задержанию" архиепископа,
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
ААЦ: власти отправили к резиденции католикоса четыре спецподразделения
Вчера, 12:49
 
РелигияАрменияАрмянская апостольская церковьМикаел Аджапахян (архиепископ)
 
 
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