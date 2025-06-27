https://ria.ru/20250627/armeniya-2025828272.html

Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК

Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК

Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать в Эчмиадзине сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сам поедет в следственный... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:31:00+03:00

2025-06-27T14:31:00+03:00

2025-06-27T14:43:00+03:00

ереван

следственный комитет россии (ск рф)

армения

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

гарегин ii

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать в Эчмиадзине сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сам поедет в следственный комитет в сопровождении адвоката."Мы сами направимся с владыкой Микаэлом в следственный комитет для участия в следственных действиях", - сообщил журналистам адвокат церковного иерарха Ара Зограбян.Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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