Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК
Архиепископ Аджапахян, которого пытались задержать в Ереване, сам поедет в СК
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать в Эчмиадзине сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сам поедет в следственный комитет в сопровождении адвоката.
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"Мы сами направимся с владыкой Микаэлом в следственный комитет для участия в следственных действиях", - сообщил журналистам адвокат церковного иерарха Ара Зограбян.
Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.