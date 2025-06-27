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Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК - РИА Новости, 27.06.2025
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14:31 27.06.2025 (обновлено: 14:43 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025828272.html
Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК
Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК - РИА Новости, 27.06.2025
Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК
Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать в Эчмиадзине сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сам поедет в следственный... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:31:00+03:00
2025-06-27T14:43:00+03:00
ереван
следственный комитет россии (ск рф)
армения
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
гарегин ii
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать в Эчмиадзине сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сам поедет в следственный комитет в сопровождении адвоката."Мы сами направимся с владыкой Микаэлом в следственный комитет для участия в следственных действиях", - сообщил журналистам адвокат церковного иерарха Ара Зограбян.Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ереван, следственный комитет россии (ск рф), армения, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , гарегин ii, в мире
Ереван, Следственный комитет России (СК РФ), Армения, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Гарегин II, В мире
Архиепископ ААЦ, которого пытались задержать, намерен сам поехать в СК

Архиепископ Аджапахян, которого пытались задержать в Ереване, сам поедет в СК

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого пытались задержать в Эчмиадзине сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сам поедет в следственный комитет в сопровождении адвоката.
«
"Мы сами направимся с владыкой Микаэлом в следственный комитет для участия в следственных действиях", - сообщил журналистам адвокат церковного иерарха Ара Зограбян.
Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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ЕреванСледственный комитет России (СК РФ)АрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииГарегин IIВ мире
 
 
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