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Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
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Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян
Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян
РИА Новости РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:01:00+03:00
2025-06-27T14:02:00+03:00
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РИА НовостиСИЛОВИКИ ПОКИНУЛИ ТЕРРИТОРИЮ У РЕЗИДЕНЦИИ КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН, ТАМ ОСТАЮТСЯ ВЕРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЯЩЕННИКОВ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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СИЛОВИКИ ПОКИНУЛИ ТЕРРИТОРИЮ У РЕЗИДЕНЦИИ КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН, ТАМ ОСТАЮТСЯ ВЕРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЯЩЕННИКОВ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
 
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