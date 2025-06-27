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Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян
Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
Cиловики покинули территорию у резиденции Католикоса всех армян
РИА Новости РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:01:00+03:00
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РИА НовостиСИЛОВИКИ ПОКИНУЛИ ТЕРРИТОРИЮ У РЕЗИДЕНЦИИ КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН, ТАМ ОСТАЮТСЯ ВЕРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЯЩЕННИКОВ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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