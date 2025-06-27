https://ria.ru/20250627/armeniya-2025797868.html
Сотрудники СНБ Армении отошли от здания резиденции католикоса всех армян
Сотрудники СНБ Армении отошли от здания резиденции католикоса всех армян - РИА Новости, 27.06.2025
Сотрудники СНБ Армении отошли от здания резиденции католикоса всех армян
Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении отошли от резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, куда они приехали задерживать архиепископа... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:58:00+03:00
2025-06-27T12:58:00+03:00
2025-06-27T13:15:00+03:00
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении отошли от резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, куда они приехали задерживать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщает местное издание 168.am.На кадрах, опубликованных данным онлайн-ресурсом, видно, как после короткой стычки между верующими и силовиками последние отошли от резиденции главы Армянской апостольской церкви.Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская
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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
2025-06-27T12:58
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в мире, армения, россия, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Россия, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Сотрудники СНБ Армении отошли от здания резиденции католикоса всех армян
Сотрудники СНБ Армении отошли от резиденции католикоса всех армян