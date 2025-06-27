https://ria.ru/20250627/armeniya-2025795044.html

ААЦ: власти отправили к резиденции католикоса четыре спецподразделения

ААЦ: власти отправили к резиденции католикоса четыре спецподразделения - РИА Новости, 27.06.2025

ААЦ: власти отправили к резиденции католикоса четыре спецподразделения

Власти Армении отправили к резиденции главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Эчмиадзине лучшие спецподразделения внутренних войск, полиции и службы... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:49:00+03:00

2025-06-27T12:49:00+03:00

2025-06-27T13:35:00+03:00

в мире

армения

гарегин ii

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Власти Армении отправили к резиденции главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Эчмиадзине лучшие спецподразделения внутренних войск, полиции и службы нацбезопасности (СНБ) республики - в общей сложности как минимум четыре подразделения, сообщает Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ."В Первопрестольный Святой Эчмиадзин привезли отряд специального назначения Управления СНБ, полицейский спецназ "Черные пантеры", батальон специального назначения полиции (красные береты) - во внутренних войсках нет подразделения более высокой подготовки, специальная рота полицейских войск (черный берет) и многочисленные силы ряда других подразделений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале епархии.Отмечается, что это лучшие подразделения внутренних войск, полиции и местной службы безопасности.Утром в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна, после чего между силовиками и верующими возникла потасовка. Позже Аджапахян подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии. Резиденцией главы епархии служит храмовый комплекс в Москве, действующий с 2013 года и расположенный на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы.* запрещена в РФ как экстремистская

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в мире, армения, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении