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Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса
Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса - РИА Новости, 27.06.2025
Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса
Несколько спецназовцев Службы национальной безопасности Армении проникли на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где верующие... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:03:00+03:00
2025-06-27T12:03:00+03:00
2025-06-27T12:29:00+03:00
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никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Несколько спецназовцев Службы национальной безопасности Армении проникли на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где верующие не дают задержать архиепископа Микаела Аджапахяна, передает в пятницу агентство Sputnik Армения.На выложенных агентством кадрах видно, как несколько спецназовцев через окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Эчмиадзин по очереди проникают на территорию.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская
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Спецназ СНБ на территории Первопрестольного Эчмиадзина
Спецназ СНБ все же взломал окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Первопрестольный Эчмиадзин, и по очереди силовики проникают на территорию.
2025-06-27T12:03
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в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса
Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса Гарегина II