https://ria.ru/20250627/armeniya-2025776772.html

Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса

Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса - РИА Новости, 27.06.2025

Спецназовцы СНБ Армении проникли в резиденцию Католикоса

Несколько спецназовцев Службы национальной безопасности Армении проникли на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где верующие... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:03:00+03:00

2025-06-27T12:03:00+03:00

2025-06-27T12:29:00+03:00

в мире

армения

гарегин ii

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Несколько спецназовцев Службы национальной безопасности Армении проникли на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине, где верующие не дают задержать архиепископа Микаела Аджапахяна, передает в пятницу агентство Sputnik Армения.На выложенных агентством кадрах видно, как несколько спецназовцев через окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Эчмиадзин по очереди проникают на территорию.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025775014.html

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Спецназ СНБ на территории Первопрестольного Эчмиадзина Спецназ СНБ все же взломал окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Первопрестольный Эчмиадзин, и по очереди силовики проникают на территорию. 2025-06-27T12:03 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении