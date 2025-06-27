Архиепископу Аджапахяну стало плохо при задержании в резиденции Католикоса
Национальный фронт: архиепископу Аджапахяну стало плохо во время задержания
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископу Микаэлу Аджапахяну, которого сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении пришли задерживать в резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, стало плохо, сообщает армянский Telegram-канал "Национальный фронт".
Источник, о котором идет речь, поддерживает движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна. Этот иерарх Армянской апостольской церкви требовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Архиепископу Аджапахяну стало плохо, ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* запрещена в РФ как экстремистская