https://ria.ru/20250627/armeniya-2025775014.html

Архиепископу Аджапахяну стало плохо при задержании в резиденции Католикоса

Архиепископу Аджапахяну стало плохо при задержании в резиденции Католикоса - РИА Новости, 27.06.2025

Архиепископу Аджапахяну стало плохо при задержании в резиденции Католикоса

Архиепископу Микаэлу Аджапахяну, которого сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении пришли задерживать в резиденции католикоса всех армян в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:00:00+03:00

2025-06-27T12:00:00+03:00

2025-06-27T13:27:00+03:00

армения

никол пашинян

гарегин ii

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Архиепископу Микаэлу Аджапахяну, которого сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении пришли задерживать в резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, стало плохо, сообщает армянский Telegram-канал "Национальный фронт".Источник, о котором идет речь, поддерживает движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна. Этот иерарх Армянской апостольской церкви требовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна."Архиепископу Аджапахяну стало плохо, ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025776772.html

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армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении