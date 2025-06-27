https://ria.ru/20250627/armeniya-2025768390.html
Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа
Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа - РИА Новости, 27.06.2025
Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа
Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывести архиепископа Микаела с территории резиденции католикоса всех армян в Святом Эчмиадзине. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:25:00+03:00
2025-06-27T11:25:00+03:00
2025-06-27T11:43:00+03:00
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывести архиепископа Микаела с территории резиденции католикоса всех армян в Святом Эчмиадзине. Аджапахяна Следственный комитет обвиняет в призывах к свержению власти. Принято решение о его задержании. При попытке задержания Аджапахяна произошла потасовка между священнослужителями и силовиками. В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
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Столкновение между силовиками и священнослужителями у резиденции Католикоса
Во дворе резиденции католикоса всех армян вновь началась потасовка между силовиками и священнослужителями, следует из трансляции. Священнослужители окружили машину СНБ Армении, чтобы не позволить вывезти архиепископа Аджапахяна.
А Sputnik Армения заявляет, публикуя видео, что началась давка между гражданами и силовиками.
2025-06-27T11:25
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PT1M31S
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армения, россия, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа
Священники окружили машину СНБ и не выпускают архиепископа Микаела Аджапахяна