https://ria.ru/20250627/armeniya-2025768390.html

Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа

Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа - РИА Новости, 27.06.2025

Священники окружили машину СНБ Армении, чтобы не выпустить архиепископа

Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывести архиепископа Микаела с территории резиденции католикоса всех армян в Святом Эчмиадзине. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:25:00+03:00

2025-06-27T11:25:00+03:00

2025-06-27T11:43:00+03:00

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никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывести архиепископа Микаела с территории резиденции католикоса всех армян в Святом Эчмиадзине. Аджапахяна Следственный комитет обвиняет в призывах к свержению власти. Принято решение о его задержании. При попытке задержания Аджапахяна произошла потасовка между священнослужителями и силовиками. В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновение между силовиками и священнослужителями у резиденции Католикоса Во дворе резиденции католикоса всех армян вновь началась потасовка между силовиками и священнослужителями, следует из трансляции. Священнослужители окружили машину СНБ Армении, чтобы не позволить вывезти архиепископа Аджапахяна. А Sputnik Армения заявляет, публикуя видео, что началась давка между гражданами и силовиками. 2025-06-27T11:25 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении